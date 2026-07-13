“Le dieron de balazos a mi mamá”: Atacan a mujer de 79 años en su propia casa tras amenazas de extorsión en Iztacalco
La mujer de 79 años abría la puerta de su casa cuando fue atacada a balazos por dos sujetos; la víctima fue trasladada de emergencia al hospital.
Tragedia al Oriente de la CDMX. Una mujer de 79 años de edad resultó herida tras un ataque a balazos en su propia casa, ubicada en la colonia Barrio de la Asunción, en la alcaldía Iztacalco; familiares aseguran que eran víctimas de extorsión y amenazadas de muerte.
Los hechos ocurrieron cuando la mujer de la tercera edad abrió la puerta de su casa y fue atacada a balazos por dos sujetos, quienes lograron darse a la fuga.
¿Cómo está la salud de la mujer atacada a balazos en Iztacalco?
La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Balbuena para poder recibir atención médica especializada; su estado de salud se mantiene reservado.