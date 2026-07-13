“Le dieron de balazos a mi mamá”: Atacan a mujer de 79 años en su propia casa tras amenazas de extorsión en Iztacalco

Tragedia al Oriente de la CDMX. Una mujer de 79 años de edad resultó herida tras un ataque a balazos en su propia casa, ubicada en la colonia Barrio de la Asunción, en la alcaldía Iztacalco; familiares aseguran que eran víctimas de extorsión y amenazadas de muerte.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer de la tercera edad abrió la puerta de su casa y fue atacada a balazos por dos sujetos, quienes lograron darse a la fuga.

¿Cómo está la salud de la mujer atacada a balazos en Iztacalco?

La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Balbuena para poder recibir atención médica especializada; su estado de salud se mantiene reservado.