Asesinan al abogado Alan Ochoa en Guadalajara; era consejero del PRI en Jalisco

Asesinan a Octavio Alan Ochoa Martínez, abogado y consejero estatal del PRI en Jalisco, el ataque ocurrió la mañana del 1 de abril, cuando el litigante iba camino a su oficina ubicada en Guadalajara.

Medios locales informaron que sujetos armados lo interceptaron y le dispararon al menos cuatro veces. Ochoa intentó maniobrar su vehículo en reversa para escapar, pero la gravedad de las heridas lo hizo perder el control y terminó impactándose contra unas jardineras. Alcanzó a abrir la puerta antes de desplomarse a un costado del automóvil, donde quedó inconsciente.

Paramédicos de la Cruz Verde llegaron al sitio, pero ya nada pudieron hacer. Ochoa ya no contaba con vida.

¿Qué se sabe del ataque contra Alan Ochoa?

Hasta el momento, ni el gobierno de Jalisco ni autoridades municipales han ofrecido una postura oficial sobre el asesinato. Peritos de la Fiscalía del Estado acudieron para iniciar las investigaciones, pero no se han dado detalles sobre posibles líneas o responsables.

🚨 Asesinan a balazos al abogado Octavio Alan Ochoa Martínez, consejero estatal del PRI en Jalisco



Fue atacado ayer al llegar a su despacho en la colonia Moderna, en Guadalajara



Sujetos armados dispararon y huyeron del lugar pic.twitter.com/0XCc0Mq4tu — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 2, 2026

¿Quién era Alan Ochoa, consejero del PRI?

Alan Ochoa, abogado especializado en temas laborales, era consejero estatal del PRI en Jalisco para el periodo 2023-2026. También había sido considerado en una lista preliminar de aspirantes a jueces durante la pasada elección judicial.

En el ámbito político y jurídico, era visto como un perfil joven con proyección dentro del partido.

Reacciones tras el asesinato de Alan Ochoa en Jalisco

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, condenó el crimen y expresó el sentir del partido ante lo ocurrido.

“Nuestra mayor condena ante el cobarde asesinato de Alan Ochoa. Un joven valioso, abogado, Consejero del PRI en Jalisco, que salió de su casa a trabajar y ya no regresó”. El líder priista también subrayó el impacto humano de este tipo de hechos: “. Nos duele y nos indigna. Porque nadie debería perder la vida así. Porque ninguna familia merece recibir una llamada que le cambie la vida para siempre”.

Nuestra mayor condena ante el cobarde asesinato de Alan Ochoa. Un joven valioso, abogado, Consejero del PRI en Jalisco, que salió de su casa a trabajar y ya no regresó.



Nos duele y nos indigna. Porque nadie debería perder la vida así. Porque ninguna familia merece recibir una… pic.twitter.com/TWejYohniA — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) April 2, 2026

Además, envió un mensaje directo a la familia y exigió justicia: “A su familia y amigos les enviamos toda nuestra solidaridad. No están solos. Exigimos justicia. Que se investigue a fondo y que los responsables paguen. México no puede seguir acostumbrándose a la violencia como si fuera parte del paisaje”.

Por su parte, la presidenta del PRI en Jalisco Laura Haro Ramírez también se pronunció al respecto: "El día de ayer fue asesinado de manera cobarde mi amigo y Consejero Político del PRI, Alan Ochoa, cuando se dirigía a trabajar a su despacho. Condenamos este hecho y exigimos no haya impunidad, sino justicia para nuestro compañero Alan. A su familia y amigos, nuestras sinceras condolencias. Que descanse en paz."

El día de ayer fue asesinado de manera cobarde mi amigo y Consejero Político del PRI, Alan Ochoa, cuando se dirigía a trabajar a su despacho.



Condenamos este hecho y exigimos no haya impunidad, sino justicia para nuestro compañero Alan.



A su familia y amigos, nuestras sinceras… pic.twitter.com/mBqVm2BZk4 — Laura Haro Ramírez (@LauHaro) April 2, 2026

Familiares, colegas y actores políticos han pedido que las autoridades esclarezcan el caso y determinen el móvil del ataque, mientras crece la presión social para que haya resultados.