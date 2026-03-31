¡Qué ofertón! Periodista exhibe que Candelaria Ochoa, diputada morenista, declaró propiedades de cero pesos en Jalisco

¡Parece burla! Uno de los casos más recientes del descaro de los morenistas expuso a una militante más, ahora de Jalisco, su nombre es Candelaria Ochoa.

El periodista, Jorge García Orozco, exhibió a la diputada local de Morena tras revelar la declaración patrimonial de la legisladora, en la cual hay datos sin lógica: propiedades que ella misma firmó le costaron cero pesos.

El periodista @jorgegogdl reveló que fue amanezado por la diputada local morenista en Jalisco, Candelaria Ochoa, después de que reveló que posee cuatro inmuebles y uno le costó cero pesos pic.twitter.com/rCP3IKlBrC — Irving (@IrvingPineda) March 30, 2026

Tres casas y un departamento que costó cero pesos: así la declaración de Candelaria Ochoa

De acuerdo con los documentos presentados ante el Congreso de Jalisco, Candelaria Ochoa posee un patrimonio de cuatro inmuebles (tres casas y un departamento). Lo que saltó a la vista del periodista no fue solo la cantidad de propiedades con las que cuenta la diputada, sino el valor de adquisición que la morenista reportó en los formatos oficiales.

Al menos uno de estos bienes aparece con un costo de cero pesos, lo que desató cuestionamientos sobre la transparencia de la declaración.

Periodista señala acoso por parte de Candelaria Ochoa

Lejos de aclarar cómo se consiguen casas sin gastar un solo peso, la reacción de la diputada fue de represalias directas contra el periodista. García Orozco denunció públicamente que ha sido víctima de acoso e intimidación por parte de la funcionaria.

Según el periodista, Ochoa no soportó que se hiciera pública información que ella misma entregó a la autoridad y se refirió a él como un "tipejo", acusándolo de falsear datos que están en su propia declaración anual.

Diputada morenista de Jalisco amenaza a periodista

La diputada amenazó con llevar al periodista ante los tribunales con una demanda. ¿El problema de Candelaria Ochoa? Que García Orozco difundiera los datos en su declaración patrimonial que es un documento público.

En lugar de explicar sus cuentas, la legisladora optó por el señalamiento personal y la presión legal.

Y surge la misma pregunta de siempre, ¿dónde quedó la austeridad de Morena?

Este escándalo llega en un momento donde el partido en el poder insiste en que sus funcionarios deben vivir en lo austero. Sin embargo, tener cuatro propiedades y reportarlas con valores iguales a los cero pesos parece una burla en términos de transparencia.

Candelaria Ochoa amenaza con demandar al periodista @jorgegogdl



¿Por qué?



Por exhibir que la diputada de Morena en Jalisco tiene 4 casas



Una de ellas… le costó cero pesos pic.twitter.com/UgB16Mu1nJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 30, 2026

Políticos en contra del periodismo en México

Con el caso de Jorge García Orozco, se vuelve a comprobar que el periodismo incomoda a los políticos que no son honestos ni transparentes con el pueblo mexicano.

Hasta ahora, la diputada no ha aclarado las cifras reveladas por el periodista ni se ha retractado sobre sus amenazas hacia él.