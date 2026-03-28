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¿Te vas de vacaciones en Semana Santa? Jalisco emite recomendaciones y puntos de auxilio en carreteras

Autoridades despliegan vigilancia en carreteras y playas de Jalisco por las vacaciones de Semana Santa 2026; conoce puntos de apoyo y consejos para viajar seguro.

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Operativo Semana Santa 2026 en Jalisco: carreteras vigiladas, playas seguras y recomendaciones clave|Protección Civil Jalisco

Escrito por: Oscar Morales

Si planeas salir de viaje esta Semana Santa, toma nota: autoridades de Protección Civil Jalisco desplegaron oficiales y unidades de auxilio en distintos puntos carreteros del estado para ayudarte en caso de cualquier emergencia.

¿Dónde están los puntos de atención en carreteras de Jalisco en Semana Santa 2026?

Estos puntos están distribuidos estratégicamente para cubrir rutas clave, entre ellas:

  • Carretera a Chapala (Zona Arena VFG)
  • Carretera a Nogales (entrada a La Primavera)
  • Autopista a Zapotlanejo (La Joya)
  • Carretera a Morelia (Macrolibramiento Sur)
  • Carretera Ciudad Guzmán – El Grullo
  • Carreteras de Mazamitla, Tamazula y Tuxcueca
  • Carretera Federal 200 (zona costa)
  • Carretera Federal 80 (costa y región Valles)
  • Autopista Puerto Vallarta – Jala
  • Región Altos: Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y Jalostotitlán
  • Ruta Talpa de Allende – Mascota

La idea es que durante esta Semana Santa viajes tranquilo y sepas que hay apoyo cerca de ti en caso de cualquier imprevisto.

Recomendaciones para viajar seguro por carretera en vacaciones

Antes de salir a carretera, no te confíes. Un viaje seguro empieza desde casa. Aquí van algunas recomendaciones básicas pero clave:

  • Revisa que tu coche esté en buen estado (frenos, llantas, aceite, luces)
  • Usa siempre el cinturón de seguridad
  • Respeta los límites de velocidad
  • No manejes cansado
  • Evita completamente el alcohol si vas a conducir

Puede sonar repetitivo, pero estos puntos hacen la diferencia entre unas vacaciones tranquilas o un mal momento.

¿Qué pasa en las playas de Jalisco durante Semana Santa?

El operativo no solo está en carreteras. Desde este viernes, elementos de seguridad también realizan recorridos en playas como parte del operativo vacacional. Hasta ahora, el reporte es positivo: sin incidentes mayores.

Aun así, no hay que bajar la guardia. Las autoridades piden seguir recomendaciones básicas para evitar accidentes, especialmente en el mar.

Reglas básicas para evitar accidentes en playas

Un descuido en el agua puede cambiarlo todo. Por eso, toma en cuenta lo siguiente:

  • Mantén siempre vigilados a niños y familia
  • El chaleco salvavidas es obligatorio para menores
  • No entres al mar si has consumido alcohol
  • Respeta las banderas y señalamientos
  • Evita nadar solo

Estas medidas pueden parecer simples, pero ayudan a prevenir tragedias.

¿Qué hacer en caso de emergencia en Jalisco durante vacaciones de Semana Santa?

Si llegas a tener cualquier problema o accidente, no lo dudes y llama al 911 de inmediato. Además, de acuerdo con Protección Civil, puedes descargar la app Jalisco Alerta disponible tanto para Android y IOS para recibir información en tiempo real sobre clima, riesgos y recomendaciones durante tus vacaciones.

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