Carlos y Fernando desaparecieron mientras entregaban un brincolín en Jalisco; hallan camioneta abandonada

Dos trabajadores de una empresa de renta de brincolines continúan desaparecidos, luego de que fueran vistos por última vez el sábado 21 de marzo, cuando salieron a carretera para dejar un brincolín en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

En medio de la desesperación de no saber nada de Carlos Joel Rodríguez Enciso, de 19 años, y Fernando David Valderrama López, de 46, las autoridades informaron que se localizó abandonada la camioneta en la que viajaban.

¿Cómo desaparecieron Carlos Joel y Fernando Valderrama en Jalisco?

Primeros reportes señalan que Carlos Joel y Fernando salieron desde muy temprano para iniciar con la entrega de los inflables. En algún punto, ambos partieron desde Zapopan rumbo a la zona de La Laje, en Zapotlanejo.

La hermana de Carlos asegura que los vio por última vez justo cuando se dirigían hacia la carretera libre para realizar la entrega. Alrededor de las 17:00 horas se perdió todo contacto, y aunque los teléfonos aún recibían mensajes, para la noche ya estaban apagados.

Ambos viajaban a bordo de una pick up blanca, una Saveiro Robust modelo 2023 con placas NH1513C. Además, su rastro se perdió a la altura de Tateposco, en Tlaquepaque, según se detalló e la ficha de búsqueda.

Localizan camioneta abandonada en Tonalá, Jalisco

Tres días después de su desaparición, policías de Tonalá informaron sobre el hallazgo de una camioneta abandonada en la colonia Jauja, sobre el cruce de las calles El Carril y Pino.

El coche estaba estacionado en la carretera libre a Zapotlanejo, a unos cuatro kilómetros de Tateposco, donde ambos teléfonos perdieron señal.

Al verificar que la unidad contaba con reporte de robo, quedó bajo resguardo de peritos de la Fiscalía del Estado de Jalisco para recabar indicios o huellas. Se espera que con ayuda del C5 Escudo Jalisco, se pueda trazar la ruta que siguieron una vez que salieron a carretera.

Fiscalía de Jalisco continúa la búsqueda de trabajadores desaparecidos

La Fiscalía estatal informó que continúa revisando cámaras de videovigilancia tanto de la zona de La Jauja como del tramo carretero, Asimismo, se mantiene activa la investigación por desaparición de personas.

La desaparición de Carlos Joel Rodríguez y Fernando David Valderrama se suma a una crisis que atraviesa Jalisco, donde organizaciones civiles han documentado casos de reclutamiento forzado y secuestro a manos del crimen organizado.

