“Había sido lo único que levanté del piso ese día": A un año del asesinato de Carlos Manzo, Azteca Noticias entra a la casa de su viuda y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz | VIDEO

Azteca Noticias entró a la casa de la viuda de Carlos Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, quien compartió cómo vive el duelo junto a sus hijos pequeños mientras conserva pertenencias como el sombrero que llevaba Carlos la noche del crimen.

Grecia habló de la memoria de Carlos y de cómo ella vivió la noche en la que le arrebataron la vida y de las decisiones que tuvo que tomar tras su muerte, como sacar adelante a sus dos pequeños y a todo un municipio.

