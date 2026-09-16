Caso Claudia Tacoronte: el asesinato que evidencia la inseguridad que viven los estudiantes en México

El asesinato de la estudiante española en Morelos, Claudia Tacoronte, ha abierto un debate que ya cruzó fronteras, a propósito de si existen condiciones de seguridad suficientes para mantener estos intercambios académicos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Pero yo pienso que esta duda queda muy corta, porque Claudia no ha sido la única. Desde abril de 2025, de la UAEM han sido asesinados cinco estudiantes en tan sólo 17 meses.

Y hoy, universidades españolas están preguntando si es responsable seguir enviando estudiantes a Morelos.

Pero antes de discutir eso, es aquí, en México, donde tendríamos que estar discutiendo si existen condiciones para que nuestros propios jóvenes salgan de su casa, vayan a la universidad y regresen.

La certeza de que nadie los va a desaparecer, atacar o matar, porque no es un problema exclusivo de Morelos y lo sabemos.

¿Qué tan seguro es estudiar en México?

En Sinaloa, ciudadanos salieron a marchar, lo vimos el fin de semana, para exigir paz después de meses de violencia. En Morelos, también los estudiantes tomaron las calles para exigir seguridad y justicia para su compañera.

En Veracruz, la violencia también ha provocado movilizaciones y reclamos ciudadanos.

Y a esta realidad, además, hay que sumarle los ataques recientes contra autoridades municipales, particularmente de alcaldesas, que muestran hasta dónde ha llegado la vulnerabilidad en algunas regiones de nuestro país.

Vivir, estudiar y trabajar bajo el riesgo de la violencia

Estudiar, trabajar, gobernar un municipio, circular por una carretera, abrir un negocio, salir por la noche.

En cada vez más lugares implica medir horarios, rutas, riesgos, amenazas. Claudia era española y su país está exigiendo justicia, y habrá que dársela.

Y a partir de ahora, la universidad a la que pertenecía Claudia podrá suspender sus convenios de intercambio y cambiar el destino de sus alumnos o hacer que vuelvan a su país.

Nuestros estudiantes mexicanos, los estudiantes de Morelos, no tienen otro Morelos a dónde escapar, como tampoco los sinaloenses tienen otro Sinaloa ni los veracruzanos, otro Veracruz.

Y esa es la parte más dolorosa de lo que estamos viviendo: que poco a poco tenemos que ir aprendiendo a modificar nuestra vida alrededor de la violencia.

A cambiar horarios, evitar carreteras, no salir de noche, cerrar negocios, suspender clases, cancelar actividades, adaptar nuestra vida a esto. Pero nada de esto garantiza tampoco la seguridad. Significa estar perdiendo espacios de libertad.

¿En qué lugares de México se puede vivir una vida normal?

¿En cuántos lugares de México se puede vivir realmente hoy una vida normal sin tener que pensar primero en la violencia?

Estudiar, nada más, no debería de ser ningún riesgo, como tampoco debería de serlo gobernar un municipio. Eso no le debería de costar la vida a nadie, ni salir a trabajar.

Debería de implicar una estrategia de prevención del delito permanente. No se puede vivir así. Los ciudadanos no nos merecemos este pulso de país, porque este desorden y esta violencia no la provocamos nosotros, los ciudadanos.

Y quienes nos prometen paz todos los días no hacen más que traicionarnos. Esa es la verdad.

