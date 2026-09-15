Circula VIDEO del presunto homicida de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos

¡Hasta que se haga justicia! El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que se encontraba de intercambio en México, ha sacudido a todo el país. Además, en las últimas horas se ha dado a conocer un video en el que se muestra aparentemente al presunto feminicida.

El video fue obtenido por el medio EL PAÍS, aunque hasta el momento se desconoce si el hombre que aparece sea el responsable del asesinato de la joven española que cursaba un semestre en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Difunden video del presunto feminicida de Claudia Tacoronte, estudiante española

De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS, en el video se observa a un hombre corriendo con una mochila alrededor de las 20:50 horas del sábado 12 de septiembre, cerca de donde se hospedaba Claudia Tacoronte.

Las imágenes únicamente muestran al sujeto con mochila huyendo a la carrera, descripción que coincide con testimonios de vecinos, quienes señalaron a un hombre chaparro acercarse a la estudiante.

Según EL PAÍS, fuentes cercanas al caso señalan que la hipótesis del robo es, hasta ahora, una de las principales líneas de investigación.

🔴ÚLTIMA HORA | EL PAÍS ha accedido a un vídeo en el que se observa al presunto atacante de la estudiante española asesinada en Morelos, Claudia Tacoronte, huyendo con una mochila de la escena del crimen a las 20.50 horas del pasado sábado 12 de septiembre.



Ante el ataque, la… pic.twitter.com/8V1eOTscru — EL PAÍS México (@elpaismexico) September 14, 2026

¿Qué pasó con Claudia Tacoronte en Morelos?

Claudia Tacoronte Aguilera, originaria de Santa Brígida, Gran Canaria, estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada y había llegado a México aproximadamente como parte de una estancia académica en la UAEM.

El sábado 12 de septiembre, la joven se encontraba cerca de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se hospedaba tras participar en una feria relacionada con plantas medicinales.

De acuerdo con los primeros reportes, Claudia habría intentado resguardarse dentro del lugar, pero el presunto asesino la había perseguido y después atacado con un arma blanca.

A pesar de que los paramédicos llegaron a la zona minutos después del ataque, Claudia ya había perdido la vida, por lo que la Fiscalía de Morelos informó que el caso se investiga como posible feminicidio.

#SEPInforma🗞️ | La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamenta profundamente y expresa su más enérgica condena por el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, quien se encontraba realizando una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del… pic.twitter.com/MlxegDp7GR — SEP México (@SEP_mx) September 15, 2026

SEP condena asesinato de Claudia Tacoronte; alumnos rinden homenaje

Tras darse a conocer el asesinato, la Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó los hechos y expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.

Se pidió que la muerte de Claudia sea investigada de manera exhaustiva y que no quede impune. Además, señaló que trabajará junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores para brindar apoyo a la familia de la estudiante para repatriar su cuerpo.

Lamentamos profundamente el homicidio de Claudia Tacoronte, ciudadana española y estudiante de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia, seres queridos y comunidad universitaria.



La… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 15, 2026

Por su parte, la Universidad de Granada canceló las estancias académicas de sus estudiantes en la UAEM, tras el asesinato de Claudia durante su permanencia en Morelos.

El Gabinete de Seguridad también informó que, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con la Fiscalía de Morelos, se realizan investigaciones para identificar, ubicar y detener a los responsables.

En medio de las investigaciones, alumnos de la Universidad rindieron homenaje a la española de 21 años, con un llamado a preservar su memoria y exigir justicia en un país marcado por la violencia.