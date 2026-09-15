Marchan universitarios de Morelos para exigir justicia por feminicidio de Claudia Tacoronte; esto dijo la gobernadora

Estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) iniciaron este martes 15 de septiembre de 2026 una marcha desde el campus Chamilpa, en Cuernavaca, para exigir justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio asesinada el fin de semana pasado en el municipio de Cuautla.

La movilización avanza hacia el centro de la capital morelense con pancartas, consignas y mensajes que demandan el esclarecimiento del caso y que el crimen no quede impune.

Durante la manifestación, algunos inconformes derribaron vallas en la Plaza de Armas y destrozaron vidrios del Palacio de Gobierno.

Mientras tanto, Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, evitó responder a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias al ser cuestionada por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera.

¡SIN PALABRAS! 😶❌ La gobernadora de #Morelos, Margarita González Saravia, hace caso omiso y huye de las cámaras de TV Azteca tras cuestionamiento sobre el f3minicidio de Claudia Tacoronte.



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¿Qué pasó con Claudia Tacoronte en Cuautla?

La muerte de Tacoronte, de 21 años y originaria de Gran Canaria, ha generado indignación dentro y fuera de la universidad, especialmente entre la comunidad estudiantil, que hoy ocupa las calles para pedir justicia y seguridad. La marcha recorrerá distintas vialidades hasta llegar al centro de Cuernavaca, por lo que se prevén afectaciones a la circulación vehicular durante su trayecto.

🔴 ¡Estudiantes exigen justicia! Inicia marcha de estudiantes de la UAEM para demandar justicia por el f3minicidio de la estudiante de intercambio de nacionalidad española, Claudia Tacoronte, quién fue as3sinada el fin de semana pasado en el municipio de #Cuautla. La marcha parte… pic.twitter.com/8y8BJNVYyL — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) September 15, 2026

Exigen investigar el caso de la estudiante de la UAEM como feminicidio

Los participantes en la movilización buscan que el caso sea investigado con perspectiva de género y que se identifique y castigue a los responsables del feminicidio. Según los reportes preliminares de las autoridades, la estudiante fue atacada con un arma blanca en un asalto cometido por un hombre, cerca de la Casa de Cultura de Cuautla.

El fiscal del Estado, Fernando Blumenkron, aseguró que han aplicado los protocolos de violencia de género y el caso es investigado como feminicidio.

Antecedentes de ataques contra estudiantes de la UAEM

Claudia Tacoronte fue asesinada el sábado 12 de septiembre de 2026 en Cuautla, uno de los ocho municipios de Morelos con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, de acuerdo con el gobierno de la entidad encabezado por Margarita González Saravia.

Además, este no es el primer caso. En lo que va del año, al menos cuatro estudiantes de la UAEM han sido asesinadas en Morelos.

