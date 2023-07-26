Así fue el día que “se cayó el sistema” en las elecciones de 1988

Uno de los días más oscuros en la historia democrática de México, fue cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en 1988, pues se llevó a cabo un fraude electoral por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo cual ocasionó que Carlos Salinas de Gortari ganara los comicios.

¿Quiénes eran los candidatos en las elecciones de 1988 en México?

El 6 de julio se llevaron a cabo las elecciones de 1988, en estas contendieron por la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Frente Democrático Nacional (FDN) y Carlos Salinas de Gortari, candidato del Partido Revolucionario Institucional, (PRI).

Asimismo, Manuel Clouthier por el Partido Acción Nacional (PAN) y Rosario Ibarra de la Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

¿Qué pasó en las elecciones de 1988 y por qué se dice que hubo fraude?

En los comicios de 1988 fue la primera vez que se pudo seguir la información electoral, casi en momento real, a través de un sistema de cómputo; sin embargo, aproximadamente a las 20:30 horas, mientras se registraba una mayoría de votos a favor de Cárdenas, comenzaron algunos retrasos que dio pie a "una caída del sistema".

Manuel Barlett anunció que las líneas telefónicas se habían saturado y que los resultados no se podían dar a conocer en ese momento; sin embargo, cuando el conteo se reanudó, la ventaja era del candidato del tricolor.

Manuel Barlett, titular de la Comisión Federal Electoral encargada del recuento de votos|Twitter

El proceso culminó en que el líder nacional del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, anunció la "clara, contundente e indiscutible victoria” del candidato presidencial de su partido, Carlos Salinas de Gortari. Esto bajo el argumento de que regresó el sistema y cambiaron las estadísticas.

¿Quién dijo que se cayó el sistema en las elecciones de 1988?

El proceso de cómputo estaba encargado por la Comisión Federal Electoral (CFE), encabezada por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Barlett Díaz, asignado por el entonces presidente Miguel de la Madrid.

Barlett fue el responsable de anunciar que en la noche de las elecciones, el Gobierno tenía "dificultades en la recepción de la información" de los resultados de los candidatos.