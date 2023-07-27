¿U2 dejó de visitar México a causa de los hijos de Ernesto Zedillo?

Sin duda, una de las historias que más recuerdan los mexicanos sobre el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, de 1994 al 2000, es cuando sus hijos fueron los responsables de que la banda inglesa U2 le diera un veto a México en 1997 para no tocar otra vez.

En el marco de su gira PopMart Tour de 1997, la banda U2 realizó un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el 3 de diciembre. Un día que para los fans de la banda, será inolvidable; sin embargo, entre las personas asistentes se encontraban Ernesto, Emilio y Carlos, hijos del expresidente Ernesto Zedillo.

¿Qué pasó entre U2 y los hijos de Zedillo en 1997?

La banda conformada por Bono, The Edge, Adam Clayon y Larry Mullen y su equipo de producción tuvieron problemas con los hijos del presidente priista. Zedillo pidió que sus hijos tuvieran las mejores atenciones, por lo que estuvieron en la sección de VIP.

El concierto se caracterizó por tener una pantalla led de 40 metros, además de que fue grabado como parte de la gira, por lo que se instalaron grúas con cámaras.

Momentos antes de que terminara el concierto, el Estado Mayor Presidencial (EMP) determinó que lo mejor era sacar a los hijos del expresidente para evitar la aglomeración.

Hijos de Ernesto Zedillo ocasionaron que U2 no volviera a México por casi una década|Twitter

Personal del Estado Mayor Presidencial lesionó a trabajadores de Bono

Al querer retirar a los hijos del priista, lo hicieron por una zona en la que no estaba permitido el acceso; sin embargo, el Estado Mayor Presidencial ayudaron a los tres jóvenes a brincar la seguridad. Después de ingresar a la zona restringida, área por la cual pasaba el brazo de una de las grúas, un miembro del equipo de la banda derribó a Carlos con el propósito de que no fuera golpeado por esta.

Al observar esto, el EMP desenfundó sus armas y apuntaron a miembros del público, además de que golpearon en la cabeza al hombre que derribó al hijo del expresidente, después se dio a conocer que requirió de 12 puntadas.

En una entrevista, la entonces directora de Relaciones Institucionales y de Gobierno de Ocesa, Marcela Gómez Zalce, el cantante Bono miró toda la escena desde el escenario. “Se saltan y en eso una grúa va por una imagen, justo a pegarle a uno de los jóvenes. Un productor se avienta sobre el hijo del presidente, lo tira al suelo y la cámara pasa sobre ellos”, mencionó Gómez Zalce.

Posteriormente, el EMP introduce una de sus camionetas en otra área restringida detrás del escenario, arriesgando la operación del equipo de la banda, por lo que miembros del staff iban detrás de los jóvenes, sin saber quién era su padre.

|Twitter @mabetomx

Tras subirse a la camioneta Suburban, el jefe de Seguridad de U2 se paró en frente de ellos para indicarles que se detuvieran, él era Jerry Mele, un veterano de Vietnam; sin embargo, el militar que iba manejando aceleró y arrolló a Mele, causándole múltiples fracturas en la columna vertebral.

De acuerdo con diversas declaraciones, la banda se encontraba muy molesta por lo ocurrido, principalmente Bono, por lo que se plantearon realizar una conferencia de prensa e incluso un boletín de prensa condenando al gobierno mexicano.

Finalmente, fueron invitados a una reunión privada en Palacio Nacional; no obstante, Ernesto Zedillo no se disculpó por lo ocurrido y culpabilizó al staff de la banda, razón por la cual los músicos salieron molestos. La consecuencia fue un veto de casi una década por parte de la banda, hasta que regresaron en 2005.

¿Cuántas veces se ha presentado U2 en México?

La primera vez que vino la banda inglesa fue en 1992, posteriormente vino cinco años más tarde; sin embargo, la banda decidió no volver por un rato tras lo ocurrido con los hijos de Ernesto Zedillo.

Finalmente, el veto terminó en 2006 con la promoción de su undécimo disco, se presentaron en Monterrey y en el Estadio Azteca. Posteriormente, se presentaron en 2011 en el Coliseo de Santa Úrsula. La última vez que vino la banda fue en 2017 con "The Joshua Tree Tour 2017".