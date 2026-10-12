Asesinan a jefe de Protección Civil de Escuinapa, Sinaloa, tras supervisar refugios por el huracán “Simon”

El asesinato de Jesús Francisco López Bibriesca, coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa, Sinaloa, fue reportado este domingo 11 de octubre de 2026, luego de que delincuentes armados lo atacaran en el sector Centro de la cabecera municipal tras supervisar refugios por el huracán "Simon".

La agresión provocó la movilización de corporaciones de seguridad y la intervención de personal de la Fiscalía estatal para iniciar las diligencias correspondientes.

Horas antes del homicidio, el funcionario había participado en actividades relacionadas con la revisión de refugios temporales ante los posibles efectos del "huracán Simon", junto con el alcalde Víctor Díaz Simental.

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