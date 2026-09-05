¿Dónde está el arma con la que mataron al tecladista de Camilo Séptimo? Diego “N” la habría lanzado a una barranca

La investigación por el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y el de toda su familia en Atizapán, ha arrojado nuevas pistas.

Tras la detención de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló la primera declaración de los implicados, donde se menciona el supuesto paradero del arma con la que se habrían cometido el crimen.

Diego “N” habría lanzado el arma a una barranca

De acuerdo al comunicado compartido por la FGJEM, Diego Sebastián “N” declaró que se deshizo del arma con la que le habría quitado la vida al tecladista de Camilo Séptimo al arrojarla a una barranca.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos responsables de los hechos delictivos de homicidio calificado cometido en agravio de 2 o más personas, interrupción del embarazo de una femenina con… pic.twitter.com/us6ZfvPZXp — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 5, 2026

Además de Jonathan Meléndez, en el departamento ubicado en Bosque Esmeralda de Atizapán también fueron asesinados su esposa Ana Paula , quien tenía cuatro meses de embarazo, su hija de tres años y la Aleyda Romero, quien trabajaba para la familia.

La información de las autoridades señala que el arma de fuego aún no ha sido localizada.

¿Cómo fue el multihomicidio de Atizapán?

El multihomicidio ocurrió en la zona de Bosque Esmeralda , Atizapán, en un departamento al interior del Fraccionamiento Grand Viure.

En el ataque de Diego Sebastián “N” fueron asesinados Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, su hija de tres años, Aleyda Romero y la mascota de la familia.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto responsable sometió a las víctimas y las inmovilizó con cinchos de plástico y cinta adhesiva industrial. Posteriormente, utilizó un arma de fuego equipada con silenciador para dispararles.

🚨 El caso Jonathan Meléndez suma dos detenidos.



Los hijos de Gerardo “N”, señalado como presunto cómplice en el multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo y su familia, fueron detenidos por resistencia de particulares, luego de que presuntamente intentaran impedir el… pic.twitter.com/VvhHoeTKbT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 5, 2026

El único sobreviviente fue un niño de seis años, hijo de Jonathan y Ana Paula, quien quedó bajo el resguardo de sus abuelos.

¿Por qué asesinaron a Jonathan Meléndez?

De acuerdo al reporte de las autoridades, Diego Sebastián “N” mantenía una relación de negocios con Jonathan Meléndez, ya que eran socios en actividades relacionadas con la renta de inmuebles destinados a hospedaje mediante plataformas digitales.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” presuntamente creían que las víctimas tenían una importante cantidad de dinero en criptomonedas, por lo que habrían planeado ingresar al departamento con la intención de localizar una “caja fría” en la que supuestamente se encontraban millones de dólares en Bitcoins.

