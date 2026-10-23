¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 23 de octubre de 2026? Mercados financieros

Hoy viernes 23 de octubre de 2026 estos fueron los cambios y cierre que registró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Consulta aquí cómo cerró la jornada en los mercados financieros en la penúltima semana del mes.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 23 de octubre de 2026?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró una baja de -0.01% con 69,879.62 puntos al cierre de este 23 de octubre de 2026

¿En cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy 23 de octubre de 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 23 de octubre de 2026 en $17.00 pesos la compra y en $19.19 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Así cerró Wall Street hoy 23 de octubre de 2026

Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja el viernes, a pesar de que las acciones tecnológicas se estabilizaron un poco para poner fin a una semana turbulenta para el sector de la IA, que impulsa el mercado, y los inversores esperaban con interés una apretada agenda de resultados corporativos y una reunión de política monetaria de la Reserva Federal.



El promedio industrial Dow Jones cayó 652,82 puntos, o 1.23%, hasta 52.215,16

El S&P 500 perdió 39,75 puntos, o 0.52%, hasta los 7.623,68

El Nasdaq Composite perdió 53,52 puntos, o un 0.21%, hasta los 25.955,34

Durante la semana, el S&P 500 cayó un 0.5% y el Nasdaq un 0.7%. El índice Dow Jones, compuesto por las principales empresas, subió un 0.4%, registrando su tercera ganancia semanal consecutiva.

¿Qué cambios hubo en el petróleo hoy 23 de octubre de 2026?

Los precios del petróleo cerraron el viernes con un alza de más de 3 dólares, su nivel más alto en casi seis meses, después de que los ataques de los hutíes en Arabia Saudita avivaran la preocupación por una mayor interrupción del suministro de energía desde Oriente Medio, donde las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos también informaron de un derrame de petróleo.

Los futuros del crudo Brent cerraron a 116,72 dólares el barril, con un alza de 3,55 dólares o un 3.14%, su nivel más alto desde el 29 de abril. El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cerró a 103,27 dólares el barril, con un alza de 3,80 dólares o un 3.8%.

Con información de Reuters