Tras la captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa, comenzó a circular en redes sociales un video grabado justo después de su captura.

En las imágenes, el líder delictivo pide a sus propios hombres detener las agresiones armadas desatadas para intentar rescatarlo.

Las autoridades confirmaron su traslado a la Ciudad de México y el saldo que dejó este operativo.

Filtran VIDEO de “El Chapo Isidro” luego de ser capturado

Luego de que integrantes de su célula criminal iniciaran narcobloqueos, balaceras y ataques contra autoridades en distintos puntos de Sinaloa tras su arresto, se difundió un video donde Fausto Isidro “N” ordena detener el fuego para evitar que civiles resultaran heridos.

En el video se le escucha decir: “Tranquilicen todo, por favor, ya. Está mi madre, están niños, mujeres, gente inocente... me tocó ya, ya se acabó esto”.

¡CAE EL CHAPO ISIDRO!



Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cártel de Guasave y único mexicano en la lista de los 10 más buscados del FBI (recompensa de 5 MDD), fue detenido anoche por fuerzas especiales del Ejército en Guasave, Sinaloa.



Su captura desató un mini-Culiacanazo:… pic.twitter.com/7YjayB9Ib2 — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) November 21, 2026

Trasladan a “El Chapo Isidro” y a dos operadores a la CDMX

Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a Fausto Isidro “N”, identificado como jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado del “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, junto con su primo y segundo al mando, Germán “N”, alias “Serafín”, y su cuñado y operador financiero, José “N”.

Los tres llegaron a las 05:20 horas en una aeronave militar a la Ciudad de México para ser puestos a disposición de la FEMDO.

¿Quiénes más fueron detenidos y qué armas les aseguraron?

En total fueron capturados ocho presuntos delincuentes; además de los tres enviados a la capital, otros cinco quedaron ante la Fiscalía General de la República en Culiacán, incluido Pánfilo “N”, primo hermano y operador logístico.

Durante la acción se decomisó un fusil Barret calibre .50, 10 armas de diversos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, equipo táctico, droga y dinero en efectivo.

¿Cuántos militares fallecieron por el operativo contra “El Chapo Isidro”?

Por la fuerte resistencia armada para evitar la detención, cuatro elementos de infantería del Ejército Mexicano que acudían a reforzar la seguridad en Guasave perdieron la vida.

La Secretaría de la Defensa Nacional expresó sus condolencias a sus familias.

#VIDEO | Hombres armados irrumpen en clínica del IMSS en Guasave y amenazan a médicos tras captura del Chapo Isidro



En medio de los enfrentamientos y bloqueos desatados tras la captura de Fausto Isidro N, “El Chapo Isidro”, un grupo de hombres armados ingresó a una unidad médica… pic.twitter.com/JUJykXAJmt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

¿Hubo civiles fallecidos tras detención contra “El Chapo Isidro”?

Durante los enfrentamientos registrados en el operativo fallecieron siete presuntos agresores.

Las autoridades federales informaron que hasta el momento no se reportan civiles lesionados.