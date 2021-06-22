NASA crea globos para detectar terremotos; podría enviarlos a Venus

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) desarrolló globos que permiten detectar terremotos, mismos que pretende enviar a Venus con la intención de descifrar su clima extremo.

En julio de 2019, los investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y Caltech volaron instrumentos conectados a globos a gran altitud en Ridgecrest, California, tras una serie de terremotos registrados en la zona, con la esperanza de hacer la primera detección.

El objetivo de los investigadores de la NASA era probar la tecnología para usarla en futuras misiones en Venus, donde los globos podrían flotar sobre la superficie “extremadamente inhóspita” del segundo planeta más cercano al Sol.

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Este objetivo lo lograron unos días después, ya que también en julio de 2019, barómetros de alta sensibilidad (instrumentos que miden los cambios en la presión del aire) en uno de los globos, detectaron ondas sonoras de baja frecuencia causadas por una réplica en el suelo, es decir, un pequeño terremoto.

Con estos resultados, los investigadores de la NASA publicaron un nuevo estudio en Geophysical Research Letters, en el que describen cómo una técnica similar para detectar terremotos podría ser utilizada en Venus para revelar sus “misterios más íntimos”.

|Crédito: NASA

NASA quiere estudiar temperaturas extremas de Venus

La NASA explicó en un comunicado que en Venus las temperaturas de la superficie son lo suficientemente altas como para derretir el plomo; asimismo, las presiones atmosféricas podrían aplastar un submarino.

La intención de la NASA para comprender el clima de Venus es porque considera que antes era un planeta más hospitalario como la Tierra, por lo que pretende descubrir por qué evolucionó.

“Gran parte de nuestro conocimiento sobre el interior de la Tierra, cómo se enfría y su relación con la superficie, donde reside la vida, proviene del análisis de ondas sísmicas que atraviesan regiones tan profundas como el núcleo interno de la Tierra”, explicó Jennifer M. Jackson, coautor del estudio.

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