Astronautas de China completan actividades fuera de estación espacial

Los astronautas de China, Chen Dong y Liu Yang completaron sus primeras actividades extravehiculares (EVA por sus siglas en inglés) con el apoyo del astronauta Cai Xuzhe dentro del módulo central de la estación espacial, afirmó el viernes la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China (CMSA).

La CMSA informó que el Taikonauta Chen Dong abrió la escotilla de la cabina de la esclusa de aire del módulo de laboratorio Wentian siguiendo las instrucciones del centro de control terrestre en Beijing.



Chen Dong, astronauta de China:

¡Es asombroso lo cerca que está la Tierra! Es impresionante. Hola a todos. Estoy fuera del módulo. Me siento bien!.

Con la colaboración de su compañero Liu Yang, Chen instaló con éxito el reposapiés y el banco de trabajo extravehicular para facilitar las siguientes tareas en el espacio. Esta es la primera vez que el dúo realiza sus actividades extravehiculares , así como la primera vez que los astronautas chinos utilizan la cabina de la esclusa de aire del Wentian, apoyados por un pequeño brazo mecánico, para realizar las EVA, según la CMSA (Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China).

Wu Zhihong, diseñador jefe adjunto del subsistema de operación del brazo mecánico de la Academia de Tecnología Espacial de China, señala que "Las tareas realizadas [por el brazo mecánico] se completaron con éxito y precisión en el primer intento. Tanto la instrucción como la ejecución marcharon sin contratiempos cuando los astronautas instalaron y ajustaron el equipo de bombeo extendido en el lugar de trabajo. Y también hubo una buena colaboración entre los astronautas dentro y fuera del laboratorio".

Bajo la coordinación entre los astronautas de China y el personal en la Tierra, así como la cooperación con su compañero Cai Xuzhe, quien permaneció en el módulo central, Chen y Liu completaron una serie de tareas como la instalación del equipo de bombeo extendido del módulo de laboratorio Wentian, el levantamiento de la cámara panorámica del módulo de laboratorio y la verificación de la capacidad de transferencia independiente y retorno de emergencia a la nave espacial.

Primera caminata espacial en la que astronautas de China salen desde la esclusa de aire de la cabina de Wentian

Xiao Li, ingeniera senior de la Oficina de Tecnología general de la CMSA señaló que: "Esta vez, el complejo para las EVA es una estructura de línea recta formada por el módulo de laboratorio Wentian y el módulo central Tianhe. El complejo ofrece un mejor uso de energía y control de movimiento que un único módulo. Esta misión verificó la capacidad de nuestro complejo de estación espacial para llevar a cabo las EVA".

Chen y Liu regresaron al módulo de laboratorio a las 0:33 horas de Beijing, después de cerca de seis horas de actividades extravehiculares, de acuerdo con la CMSA. Wu Hao, comandante de las EVA, señaló que: "Estamos muy orgullosos de su actuación y espíritu de equipo. Grabemos este precioso momento con la hermosa Tierra de fondo. 01 y 02, por favor agiten sus manos hacia la cámara panorámica B".

Las EVA (actividades extravehiculares) probaron la capacidad de cooperación entre los astronautas y el pequeño brazo mecánico, así como la función y el rendimiento de la cabina de la esclusa de aire del Wentian y el equipo de apoyo relacionado con las actividades extravehiculares, dijo la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

El pasado 5 de junio (2022), China lanzó la nave espacial Shenzhou-14, enviando a tres astronautas a la estación espacial Tiangong para una estadía de seis meses.

Os astronautas da equipa de Shenzhou-14 executaram as suas primeiras actividades extraveiculares! Os astronautas cumpriram várias tarefas, incluindo a formação física e inspecções de fatos espaciais na cabine da câmara de ar do módulo de laboratório Wentian. pic.twitter.com/FkbTfICqpK — ChinaEmbAngola (@ChinaEmbAngola) September 2, 2022

Astronautas de China utilizan nuevo método para levantar la cámara panorámica

Los astronautas de China utilizaron un nuevo método para levantar la cámara panorámica del módulo de laboratorio Wentian durante sus recientes actividades extravehiculares, mejorando significativamente la eficiencia del trabajo en comparación con misiones anteriores.

La cámara panorámica está instalada en el mamparo del módulo de laboratorio Wentian y se utiliza principalmente para observar el equipo extravehicular de la estación espacial, el movimiento de los brazos robóticos y las actividades extravehiculares de los astronautas. Levantar su posición le permite obtener un campo de visión más amplio y recibir una mayor cantidad de información.