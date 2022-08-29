China efectúa cultivo espacial en su estación Tiangong

China efectúa una serie de experimentos de cultivo espacial en su estación orbital Tiangong con la finalidad de lograr una autosuficiencia alimentaria para las futuras naves espaciales tripuladas del "Gigante Asiático".

El experimento de cultivo espacial, cuyo objetivo es lograr la autosuficiencia alimentaria de las futuras naves espaciales tripuladas de China, se está llevando a cabo sin contratiempos en la estación espacial Tiangong del "Gigante Asiático", según reporta un investigador de la Academia de Ciencias de China (CAS, por sus siglas en inglés).

El cultivo espacial consiste en exponer semillas y cepas a la radiación cósmica y a la microgravedad durante una misión de vuelo espacial para mutar sus genes. Cuando las muestras criadas en el espacio sean traídas a la Tierra, científicos de China examinarán y evaluarán sus mutaciones y las compararán con las plantas criadas simultáneamente en nuestro planeta.

Zheng Huiqiong, investigadora del Centro de Excelencia en Ciencias Moleculares de Plantas de la Academia de Ciencias de China, señala que: "El experimento tiene como objetivo brindar apoyo teórico para la producción de vegetales y cultivos durante la exploración tripulada del espacio profundo en el futuro. Como vemos, las plantas de arroz son de dos variedades. Este es el arroz de tallo alto, que tiene tallos relativamente más largos, y el otro es el arroz de tallo corto. La altura de los tallos tiene una gran influencia en el rendimiento del arroz. Esperamos que esta vez podamos observar todo el proceso de cultivo en el espacio y comparar el crecimiento de estos dos tipos diferentes de arroz".

China apuesta por cultivo desde el espacio exterior

Cabe recordar que el pasado 28 de julio (2022), la tripulación de la misión Shenzhou-14, instaló las unidades experimentales que transportaban semillas de berro y semillas de arroz en el módulo de laboratorio Wentian de China. El experimento de cultivo espacial comenzó al día siguiente después de que se impartieran las órdenes a través del control en la Tierra.

Un mes después, las semillas ya habían brotado, las plántulas de arabidopsis thaliana desarrollaron cuatro hojas, las plantas de arroz de tallo alto ya habían alcanzado los 14 centímetros de altura y las plantas de arroz de tallo corto cuatro o cinco centímetros señalaron desde el Centro de Excelencia en Ciencias Moleculares de Plantas.

La investigadora del Centro de Excelencia en Ciencias Moleculares de Plantas, agrega que: "Escogimos semillas gordas y saludables como muestras para el experimento espacial. Esta es la última imagen que descargamos de la estación espacial. Podemos verificar todos los días el crecimiento de las plantas de arroz en el espacio en las computadoras. Como podemos ver, las semillas de arroz comenzaron a brotar el 31 de julio y luego se convirtieron en plántulas. Podemos ver que las plántulas crecieron relativamente rápido en el espacio. Hay dos variedades de arroz en el contenedor, incluidos los arroces de tallo alto en la última fila y los más cortos llamados Kitaate. Actualmente, ambos arroces están creciendo de manera saludable como se esperaba".

China lanzó el 24 de julio el Wentian, el primer módulo de laboratorio de la Tiangong. El segundo módulo de laboratorio, el Mengtian, se lanzará en octubre, mientras que el módulo Tianhe se lanzó en abril de 2021. Se espera que la construcción de la estación espacial Tiangong concluya a finales de este año.