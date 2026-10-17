La primera estrella verde descubierta por la ciencia: el misterio de la enana blanca que devoró planetas

Científicos han documentado por primera vez la existencia de una estrella verde en el cosmos, así como lo lees. Un grupo de investigación astronómica liderado por el astrofísico Mark Hollands, de la Universidad de Warwick, documentó por primera vez la existencia de un objeto estelar con esta tonalidad

Este objeto fue catalogado oficialmente como WD J1330+6435, es una enana blanca ubicada a aproximadamente 280 años luz del sistema solar, en la constelación de Draco. El hallazgo fue publicado en la revista científica RAS Techniques and Instruments, demostrando una diversidad cromática en remanentes estelares más amplia de lo considerado por la astrofísica tradicional.

¿Por qué el color de la estrella es "verdoso"?

A diferencia de las estrellas convencionales, cuyo rango visible transita únicamente entre el rojo, naranja, amarillo, blanco y azul, WD J1330+6435 presenta un tono verde amarillento o chartreuse debido a procesos de alteración atmosférica.

Imagine if the sun could take on a spooky green glow for Halloween. Scientists have discovered that our star may go green if it turns into a cosmic zombie after its death in billions of years. https://t.co/GHOK2rKH21 — SPACE.com (@SPACEdotcom) October 15, 2026

La estrella mantiene una temperatura superficial cercana a los 4,000 grados Celsius y ha comenzado a devorar los restos de asteroides o planetas rocosos que orbitaban a su alrededor antes de su colapso.

Durante este proceso de acumulación de material planetario, elementos químicos como sodio, calcio y litio se incorporaron a las capas exteriores de la atmósfera estelar. La presencia masiva de sodio actúa como un filtro natural que absorbe las longitudes de onda correspondientes a la luz amarilla, naranja y roja, dejando pasar predominantemente las frecuencias asociadas a los tonos verdes.

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Descubren una estrella verde y ahora, ¿qué sigue?

El estudio de las variaciones de color en enanas blancas permite a la comunidad científica analizar la composición de sistemas planetarios extintos sin necesidad de observarlos de manera directa. A través del análisis espectral, los investigadores identificaron que la incorporación de elementos pesados en la atmósfera de estos cadáveres estelares genera una gama cromática diversa que abarca tonos amarillos, cian, rosa salmón e incluso violetas.

Especialistas destacan que, con el incremento en la capacidad de los nuevos cartografiados astronómicos y telescopios terrestres, la muestra de enanas blancas analizadas aumentará significativamente en los próximos años. Este avance metodológico facilitará la localización de más astros con firmas químicas inusuales y aportará nuevos datos sobre la evolución final de las estrellas y el destino de sus sistemas planetarios.

