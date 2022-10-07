Asume Raquel Buenrostro la Secretaría de Economía

Por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión del cargo a Raquel Buenrostro S ánchez como nueva titular de la Secretaría de Economía.

Mediante un comunicado de la dependencia, se confirmó que este viernes, Raquel Buenrostro quien se desempeñaba como jefa del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cargo que asumió en enero de 2020, asume el cargo de la Responsable de la Secretaría de economía.

Presidente anunció nombramiento en conferencia matutina.

Esta mañana, el primer mandatario anunció el nombramiento de Buenrostro Sánchez, a quien reconoció por su buen desempeño y resultados en materia de recaudación, y dijo que se trata de una servidora pública ejemplar que cuenta con toda su confianza.

Antecedentes laborales de la nueva secretaria de Economía.

Durante la presente administración, Raquel Buenrostro también se desempeñó como titular de la Oficialía Mayor de la SHCP; es licenciada en Matemáticas por la UNAM y maestra en Economía por El Colegio de México (Colmex).

Cuenta con más de 25 años de experiencia en la administración pública. Durante su gestión, el SAT obtuvo reconocimientos internacionales por su política fiscal, y su respuesta fiscal ante la pandemia de COVID-19, y aumento en ingresos tributarios, entre otros.