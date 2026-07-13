Emiliano Aguilar es captado en VIDEO en plena pelea durante el Bélico Fest en California; esta fue su explicación

En las últimas horas el nombre de Emiliano Aguilar se ha vuelto tendencia luego de que se difundieran unas imágenes donde se le ve peleando con otra persona durante el Bélico Fest celebrado en el BMO Stadium de Los Ángeles.

De acuerdo con las imágenes difundidas el rapero intercambió varios insultos y golpes, mientras que personal de seguridad intentaba separarlos, tanto a ellos como a las demás personas involucradas.

Hasta el momento, Emiliano Aguilar se ha pronunciado a través de sus redes sociales donde ha expresado lo que realmente sucedió, ya que, al ser una figura pública las imágenes comenzaron a circular inmediatamente, asimismo, tomó con humor que reiteró que al ver el material se dio cuenta que “estaba pelón igual que su papá”.

¿Por qué se peleó Emiliano Aguilar?

Aunque el artista ya salió a dar una primeras versiones, no señaló de quién se trataba, pues en el video que compartió en su cuenta de TikTok señaló que esta persona con la que se peleó lleva casi un año amenazando, pero esta vez que se encontraron este sujeto decidió actuar

Durante el mensaje, también agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que se encuentra bien, tanto él como las personas que estuvieron con él y reafirma con actitud desafiante que no pasó nada, que no se deja de nada y pidió una disculpa por lo sucedido.

Asimimso, en otros videos le agradeció el apoyo de su colega "Flaminhott", pues en el momento del altercado el también decidió defenderlo, ante estas acciones, Emiliano reiteró que las puertas de Tijuana están abiertas para él.

¿Qué es el Bélico Fest?

El Bélico Fest es un festival musical dedicado principalmente al regional mexicano contemporáneo, los corridos bélicos y otros géneros urbanos que reúnen a artistas de gran popularidad. La edición 2026 se llevó a cabo en el BMO Stadium de Los Ángeles convirtiéndose en uno de los eventos más comentados del fin de semana.