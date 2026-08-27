ÚLTIMA HORA: Muere DJ mientras tocaba en plena presentación

Se reveló que el DJ colombiano Cristian Molina murió el 19 de agosto de 2026 después de haber sido atacado a balazos mientras tocaba en un evento en el Valle del Cauca, Colombia. El músico resultó gravemente herido durante la agresión y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital de Cali, donde lamentablemente perdió la vida días después, pese a los esfuerzos de los médicos. Hasta el momento, no se han reportado detenidos y las autoridades no han establecido cuál fue el motivo del ataque.

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¿Qué le pasó al DJ Cristian Molina?

Cristian Molina se encontraba presentándose como DJ en un evento cuando se registró un ataque con arma de fuego en el lugar. La agresión provocó el caos entre los asistentes y el músico quedó gravemente herido. Después de recibir los primeros auxilios, fue trasladado de emergencia a un hospital de Cali. Sin embargo, sus lesiones eran demasiado graves y murió el 19 de agosto.

¿Dónde ocurrió el ataque contra el DJ?

Los hechos ocurrieron en el Valle del Cauca, Colombia, durante una fiesta en la que Cristian Molina se encontraba realizando una presentación musical. La noticia de su fallecimiento causó conmoción entre sus seguidores que seguían sus presentaciones y su trabajo.

¿Quién era el DJ Cristian Molina?

Cristian Molina era un DJ y creador de música electrónica de origen colombiano que comenzó desarrollando su carrera en diferentes presentaciones en Cali, Jamundí y otros puntos del Valle del Cauca.

Quienes conocían su trabajo no dudaron en despedirse de él y resaltar que siempre fue un joven muy dedicado a su trabajo y a lo que quería transmitir en sus eventos. Destacan que fue siempre muy profesional y que no había problemas en los eventos que daba.

¿Hay detenidos por el asesinato de Cristian Molina?

Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas por el ataque. La investigación continúa; sin embargo, la policía no ha declarado nada sobre el móvil del crimen.