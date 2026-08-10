Pánico en Los Mochis: Balacera interrumpe misa por enfrentamiento entre GN y hombres armados

Momentos de pánico vivieron decenas de familias en Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa, luego de que un intenso enfrentamiento armado entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo de hombres armados interrumpiera abruptamente la celebración de una misa dominical.

El incidente, registrado durante la tarde del pasado domingo, provocó momentos de incertidumbre dentro de la iglesia cuando el eco de las ráfagas de armas de fuego de alto poder comenzó a escucharse en las inmediaciones del recinto, interrumpiendo la lectura de los textos sagrados y la transmisión en vivo que realizaba la parroquia.

"Están tirando balazos": Sacerdote resguarda a los feligreses

Ante la inminente situación de riesgo, los asistentes reaccionaron buscando refugio entre las bancas del templo. La frase "Están tirando balazos" resonó entre los feligreses mientras cundía el temor de que el intercambio de disparos se trasladara hacia el interior de la iglesia. Actuando de manera inmediata para evitar una tragedia mayor, el sacerdote a cargo de la misa interrumpió el servicio litúrgico y pidió a los ciudadanos mantener la calma y proceder a cerrar de inmediato las puertas principales del recinto para evitar la entrada de personas armadas o proyectiles perdidos.

"No salgan, por favor. Cierren la puerta y no salgan. Los que están afuera métanse y cierren la puerta. Vamos a guardar silencio, para escuchar, para ver si ya no se escucha. Vamos a respirar tranquilos, profundo", expresó el sacerdote que se encontraba dando la misa. Mientras que a otras personas se les escucha decir "calma, calma".

"Están tirando balazos"



Balacera interrumpe una misa en Los Mochis, Sinaloa, durante un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y hombres armados



El sacerdote pidió a los feligreses cerrar las puertas y no salir pic.twitter.com/AIJWSRhgHX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 10, 2026

SSP de Sinaloa logra detención de ocho personas tras enfrentamiento

Minutos más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPSinaloa) emitió un comunicado oficial informando que la fuerza pública repelió el ataque y logró controlar la situación de riesgo en Los Mochis.

La SSP del estado confirmó la detención de ocho personas presuntamente vinculadas con el ataque, así como el aseguramiento de un arsenal de armas de fuego y vehículos. Asimismo, las autoridades precisaron que cuatro de los presuntos delincuentes resultaron lesionados durante la balacera, por lo que se les brindó atención médica inmediata bajo estricta custodia policial.

