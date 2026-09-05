Reportan ataque contra agentes federales en Veracruz; confirman que hay muertos y heridos

Una investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la localidad de Omealca, Veracruz, terminó en la muerte de dos agentes tras ser agredidos con disparos de armas de fuego por presuntos integrantes de un grupo criminal.

Fue el propio titular de la dependencia, Omar García Harfuch, quien confirmó los hechos, agregando también que una de las oficiales resultó herida, por lo que ya recibe atención médica.

¿Cómo fue el ataque en Omealca, Veracruz?

Omar García Harfuch utilizó sus redes sociales para anunciar el ataque contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Omealca, Veracruz, y confirmar la muerte de dos de los oficiales.

“Expresamos nuestro más sentido pésame y solidaridad a las familias, compañeros y seres queridos de nuestros agentes fallecidos. Reconocemos su valentía y compromiso con la protección de la ciudadanía”, dijo en su cuenta de X.

Continuando con las acciones de investigación y operación del equipo de la @SSPCMexico, agredido ayer en Veracruz —donde lamentablemente dos compañeros perdieron la vida y una compañera resultó herida—, el @GabSeguridadMX mantuvo el despliegue para localizar y liberar a las dos… https://t.co/z3cSPSixhB — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 5, 2026

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana también informó que las labores de investigación estaban relacionadas con el secuestro de dos personas, las cuales fueron localizadas y liberadas.

“Gracias a la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, ambas personas fueron liberadas y se encuentran sanas y salvas”.

Buscan a los responsables del ataque

Luego de dar el pésame a la familia de las víctimas, Omar García Harfuch anunció que: “desde el primer momento se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables. Agradecemos el apoyo inmediato y la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y las autoridades de Oaxaca.

Agregó que el crimen no quedará impune, pues los equipos de las distintas dependencias están coordinados para detener a los responsables y llevarlos ante la justicia.

