VIDEO| Cae presunto asesino del influencer César Gastélum, ejecutado durante transmisión

Autoridades detuvieron a un presunto implicado en el homicidio del influencer César Gastélum, quien fue atacado a balazos durante una transmisión que hacia en redes sociales y cuyo video mostró el momento exacto del asesinato.

El crimen ocurrió el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa y este miércoles, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la captura de uno de los presuntos sicarios que atacaron a César Daniel Nolazco Gastélum, conocido en redes sociales como "Cesarín".

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