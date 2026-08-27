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VIDEO| Cae presunto asesino del influencer César Gastélum, ejecutado durante transmisión

Jesús Alberto “N” es señalado como uno de los dos sujetos que presuntamente dispararon contra el influencer César Gastélum cuando hacía un video.

Video
Investigan publicaciones de César Gastélum sobre un grupo delictivo tras su asesinato.|IG cesargastelum_5

Escrito por: Iván Ramírez

Autoridades detuvieron a un presunto implicado en el homicidio del influencer César Gastélum, quien fue atacado a balazos durante una transmisión que hacia en redes sociales y cuyo video mostró el momento exacto del asesinato.

El crimen ocurrió el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa y este miércoles, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la captura de uno de los presuntos sicarios que atacaron a César Daniel Nolazco Gastélum, conocido en redes sociales como "Cesarín".

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