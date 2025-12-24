¡Horror en Jalisco! VIDEO: ataque armado en un bar de Tonalá

Una noche que parecía transcurrir con normalidad terminó en una escena de terror en el municipio de Tonalá. Autoridades del estado de Jalisco investigan un ataque armado al interior de un bar, donde sujetos encapuchados abrieron fuego contra los clientes, dejando un saldo de tres muertos y un herido, durante la noche del pasado domingo.

Este violento hecho quedó captado en video, imágenes que ya circulan en redes sociales, muestran con crudeza el momento exacto de los disparos, así como el pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

¿Cómo ocurrió el ataque en el bar de Tonalá?

De acuerdo con las primeras investigaciones, un vehículo de color blanco arribó al establecimiento, ubicado en la colonia Villa Francisco, del cual descendieron varios hombres encapuchados y armados. Sin mediar palabra, ingresaron al bar y dispararon directamente en contra los clientes.

Después del ataque, los agresores huyeron rápidamente del lugar, mientras los presentes reaccionaban con asombro y desesperación ante lo ocurrido. En el video se observa cómo algunos asistentes buscan refugio, mientras otros intentan auxiliar a las víctimas.

#Jalisco | 🚨 Es el momento exacto del ataque armado a un bar en Tonalá, donde se registró un múltiple asesinato



Sujetos encapuchados llegaron en un vehículo blanco, ingresaron al lugar y dispararon para después huir. @riverasoy__ con la información en #HechosMeridiano pic.twitter.com/pV1by7X1xI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 24, 2025

Ataque en Tonalá: herido pide ayuda desesperadamente

Uno de los momentos más impactantes del video muestra a un hombre herido que logra salir con vida del bar; visiblemente afectado, camina con dificultad mientras suplica ayuda a quienes se encontraban cerca: “Llévame al hospital, carnal… llévenme”, se escucha decir en la grabación.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que esta persona no tenía relación con los hechos y que es considerada como una víctima colateral del ataque armado . El lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

¿Qué dicen las autoridades sobre el ataque en Tonalá?

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen, así como para identificar y localizar a los responsables. Hasta el momento, no se han reportado sobre personas detenidas.

Elementos de seguridad y peritos acudieron al sitio para recabar indicios balísticos y testimonios, mientras se revisan las cámaras de videovigilancia de la zona. Este nuevo hecho de violencia vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en centros nocturnos de Jalisco; ¿qué medidas deberían implementarse para evitar que ataques como este se repitan?