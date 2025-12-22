Noche de terror en la ZMG de Jalisco por ataque armado: Encapuchados irrumpen en bar y acribillan a tres

Un ataque armado en un bar desató una noche de terror en la Zona Metropolitana de Jalisco (ZMG), luego de que una balacera dejara un saldo preliminar de tres personas asesinadas y un sobreviviente herido por proyectil de arma de fuego.

Ataque armado en Tonalá, Jalisco, deja saldo fatal y movilización de emergencia

El hecho ocurrió al exterior de un establecimiento ubicado sobre la calle División del Norte, en la colonia Francisco Villa, en el municipio de Tonalá, donde sujetos armados sorprendieron a las víctimas y abrieron fuego de manera directa, consumando el asesinato de dos hombres y una mujer.

De acuerdo con los primeros reportes, las detonaciones alertaron a vecinos y provocaron la movilización inmediata de policías municipales y paramédicos. A su arribo, confirmaron que tres de las víctimas ya no contaban con signos vitales debido a múltiples impactos de bala.

Un cuarto hombre logró sobrevivir al ataque armado y fue trasladado a un puesto de socorro con una herida de bala en una pierna; su estado de salud fue reportado como regular. Testigos señalaron que los agresores, presuntamente encapuchados, huyeron tras la balacera.

Asesinato a cuchilladas en Tlaquepaque: hombre muere tras llegar a la Cruz Roja

Sin embargo, este hecho no fue el único episodio violento registrado durante la jornada. Horas antes, agentes investigadores se trasladaron a las instalaciones de la Cruz Roja del Parque Morelos, en Guadalajara, tras el ingreso de un hombre herido por arma blanca.

La víctima, atacada en calles de la colonia La Mezquitera, en San Pedro Tlaquepaque, fue atendida en el área de urgencias, pero falleció pese a las maniobras de reanimación. El caso fue catalogado como asesinato y el cuerpo trasladado a la morgue metropolitana para su identificación.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre murió en las instalaciones de la Cruz Roja del parque Morelos tras sufrir una agresión con arma blanca en calles de la Col. La Mezquitera en Tlaquepaque.



Con información: @Renee_Hdez pic.twitter.com/UBTWOSsses — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 22, 2025

Ataque armado durante asalto en El Salto deja a un hombre grave por disparo en la cabeza

En otro punto de la zona conurbada, un ataque armado durante un asalto a una empresa en la colonia Parques del Castillo, en El Salto, dejó a un hombre de 27 años en estado crítico. El sujeto recibió un disparo en el cráneo y fue estabilizado por paramédicos antes de ser llevado a un hospital de tercer nivel. Las autoridades informaron que al menos diez hombres armados participaron en la agresión.

🔴#IMPORTANTE | Durante un asalto un hombre fue agredido con arma de fuego en calles de la Col. Parques del Castillo en el municipio de El Salto.



Con información: @renee_hdez pic.twitter.com/LukwKcCQaa — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 22, 2025

Menor atropellado en Zapopan lucha por su vida; conductor fue detenido

Además, en Zapopan, un menor de 13 años resultó gravemente herido tras ser atropellado por una camioneta que se impactó contra un puesto de comida. El conductor fue detenido.

Las autoridades estatales mantienen abiertas diversas carpetas de investigación para esclarecer cada ataque armado, identificar a los responsables de estas balaceras y deslindar responsabilidades en los distintos hechos de violencia que marcaron una noche crítica en la Zona Metropolitana de Jalisco.