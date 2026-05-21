tva (1).png

Ataque armado en primaria de Ciudad Juárez: sicarios dejan a hombre y menor heridos

Sicarios abrieron fuego afuera de una primaria en Ciudad Juárez, dejando a un hombre y una menor heridos. El ataque ocurrió al salir del plantel.

Sicarios atacan afuera de primaria en Ciudad Juárez: hombre y menor resultan heridos
Sicarios atacan afuera de primaria en Ciudad Juárez: hombre y menor resultan heridos|Especial

Escrito por: Alejandra Gómez

Con información de: Reynaldo Lara / Azteca Ciudad Juárez

Sicarios lo esperaban a la salida de la escuela. La tarde de este jueves, un ataque armado registrado a la salida de una primaria en Ciudad Juárez desató un fuerte operativo de seguridad en la zona, luego de que un hombre y una menor resultaran heridos.

De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió cuando la víctima, que viajaba en un vehículo, acababa de recoger a una niña de nueve años. Presuntamente, ya era seguido por los agresores, quienes abrieron fuego al exterior del plantel educativo.

Tras el ataque, el hombre intentó huir, pero terminó lesionado al interior del vehículo. En su trayecto, perdió el control y chocó contra una camioneta familiar, donde también se reportaron personas heridas, elevando el saldo a cuatro lesionados.

La movilización fue inmediata. Elementos de la policía estatal, municipal y agentes ministeriales desplegaron un intenso operativo en la zona, cercana a una maquiladora, donde incluso se evaluó una posible evacuación. Varias cuadras fueron cerradas mientras un helicóptero sobrevolaba el área en busca de los sicarios.

Tags relacionados
Violencia en México

Notas