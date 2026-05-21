Ataque armado en primaria de Ciudad Juárez: sicarios dejan a hombre y menor heridos

Sicarios lo esperaban a la salida de la escuela. La tarde de este jueves, un ataque armado registrado a la salida de una primaria en Ciudad Juárez desató un fuerte operativo de seguridad en la zona, luego de que un hombre y una menor resultaran heridos.

De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió cuando la víctima, que viajaba en un vehículo, acababa de recoger a una niña de nueve años. Presuntamente, ya era seguido por los agresores, quienes abrieron fuego al exterior del plantel educativo.

🚨 Ataque armado en #CiudadJuárez



Un hombre fue emboscado al salir de una primaria sobre la avenida Valentín Fuentes en #Chihuahua

Intentó escapar en su vehículo, pero perdió el control y chocó.



El saldo: 4 lesionados, entre ellos la menor que acababa de salir de clases.… pic.twitter.com/7eJWuezBZH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2026

Tras el ataque, el hombre intentó huir, pero terminó lesionado al interior del vehículo. En su trayecto, perdió el control y chocó contra una camioneta familiar, donde también se reportaron personas heridas, elevando el saldo a cuatro lesionados.

La movilización fue inmediata. Elementos de la policía estatal, municipal y agentes ministeriales desplegaron un intenso operativo en la zona, cercana a una maquiladora, donde incluso se evaluó una posible evacuación. Varias cuadras fueron cerradas mientras un helicóptero sobrevolaba el área en busca de los sicarios.