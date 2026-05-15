Balacera en plaza comercial de Ciudad Juárez deja 2 muertos; mujer y bebé sobreviven

Lo que era una tarde de compras terminó en una balacera en el estacionamiento de la Plaza Alameda Iglesias, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hecho violento no solo desató el pánico entre las personas que se encontraban en el lugar, sino que provocó la muerte de 2 hombres, mientras que una mujer y su bebé lograron salir ilesos.

Mueren 2 personas tras balacera en Ciudad Juárez, Chihuahua

El ataque ocurrió la tarde de este jueves 14 de mayo sobre la avenida Ejército Nacional, una de las principales avenidas de Juárez que conecta con la zona comercial.

De acuerdo con los primeros reportes, una familia integrada por dos hombres, una mujer y un bebé salió de la plaza comercial y se disponía a subir a su camioneta Cadillac, cuando sujetos armados se les acercaron y comenzaron a disparar.

Debido a que se trató de un ataque directo, el conductor no pudo esconderse y terminó muriendo al interior de la camioneta, mientras que el copiloto intentó escapar corriendo entre los vehículos del estacionamiento.

Sin embargo, fue alcanzado por las balas y cayó sin vida a pocos metros de la unidad. Poco antes de que llegaran las autoridades, los criminales se dieron a la fuga.

Mujer y bebé sobreviven a balacera en Ciudad Juárez, Chihuahua

En medio del ataque, la mujer y el bebé lograron salir ilesos. Un auténtico “milagro”, debido a la cantidad de disparos realizados en plena plaza comercial.

Luego de este episodio violento, al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes acordonaron el estacionamiento y cerraron temporalmente el estacionamiento mientras se realizaban las primeras investigaciones.

Autoridades municipales confirmaron de manera preliminar la detención de uno de los presuntos responsables del doble homicidio.

Además, fue asegurada una camioneta color arena que presuntamente habría sido utilizada durante el ataque armado. También se informó sobre el decomiso de un arma de fuego relacionada con la agresión.

Buscan a otros responsables tras ataque armado en Ciudad Juárez

Mientras uno de los sospechosos fue arrestado por agentes municipales, otros implicados lograron escapar, lo que desató un operativo de búsqueda en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni el posible móvil del ataque, sin embargo el caso ya está bajo investigación.