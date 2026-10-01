¡Los acorralaron! VIDEO capta cómo detienen a los exalumnos señalados por ataque en secundaria de Coahuila

El ataque registrado este jueves en la Escuela Secundaria Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, quedó registrado desde distintos ángulos en videos que comenzaron a circular en redes sociales. Una de las grabaciones muestra el momento en que dos jóvenes señalados como presuntos responsables son sometidos en las inmediaciones del plantel.

De acuerdo con las autoridades, se trata de dos hermanos de 18 años que habrían sido exalumnos de la secundaria. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión lo ocurrido.

Así sometieron a los presuntos agresores

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a uno de los jóvenes en el suelo, rodeado por varias personas. El joven permanece cubriéndose el rostro y la cabeza con las manos, aparentemente para protegerse de los golpes que algunas de las personas a su alrededor intentan propinarle.

La grabación muestra la tensión que se vivió después de la agresión en el plantel, mientras el joven permanece acorralado hasta que intervienen elementos de seguridad.

En otro momento del video también se alcanza a observar al segundo joven señalado como presunto responsable, quien igualmente fue sometido en la zona.

Reportes periodísticos señalan que habitantes de los alrededores participaron en la retención de los dos jóvenes antes de que fueran entregados a las autoridades.

Matan a subdirectora en ataque en una secundaria de Torreón



Dos exalumnos de 18 años irrumpieron; fueron detenidos



📹 @torreon pic.twitter.com/rDpY5qfPwf — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 1, 2026

Autoridades investigan el ataque

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que los dos jóvenes fueron detenidos y que serían exalumnos de la institución. También señaló que se investiga un posible conflicto o “sentimiento” en contra del plantel, aunque todavía debe ser establecido formalmente a partir de las declaraciones ministeriales y demás diligencias.

En un primer momento circularon reportes sobre detonaciones y posibles explosivos; sin embargo, la Fiscalía señaló que hasta ese momento no estaba confirmado el uso de armas de fuego y que continuaban las investigaciones para determinar exactamente qué ocurrió.