Ataque con cuchillo deja 4 heridos en un gimnasio de Alemania

Al menos cuatro personas resultaron heridas de gravedad debido a un ataque con cuchillo perpetrado dentro de un gimnasio en la ciudad de Duisburgo, Alemania, informaron policías locales a través de Twitter.

De acuerdo con las autoridades, varios hombres se lanzaron contra otros para atacarlos con un arma punzocortante, logrando herir a cuatro de ellos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos.

La policía de Duisburgo compartió en sus redes sociales que los lesionados estaban graves, por lo que pedía a los testigos comunicarse con los oficiales para dar sus declaraciones y dar con uno de los responsables, quien escapó de la escena del ataque.

Aktueller #Polizeieinsatz in der Schwanenstraße - #DU-Altstadt:



Bei allen vier Opfern handelt es sich um deutsche Staatsbürger. #DU1804 — Polizei NRW DU (@polizei_nrw_du) April 18, 2023

Minutos más tarde detallaron que tres de las víctimas tenían heridas “potencialmente mortales” y una cuarta se encontraba grave en el hospital.

Explicaron que alrededor de las 17:45 horas (tiempo local) recibieron una llamada de emergencia desde un gimnasio por una persona herida debido a un ataque con cuchillo.

Las autoridades de Duisburgo, pidieron a la población que no se acercaran a la zona del ataque debido a que habían desplegado un fuerte operativo policial por el ataque con un cuchillo en el gimnasio.

Ataques en Alemania

En menos de dos meses se ha reportado otros dos incidentes en Alemania, a principios de marzo se reportó un tiroteo en una iglesia en la ciudad de Hamburgo, lo que dejó siete muertos y varios heridos.

Aktueller #Polizeieinsatz in der Schwanenstraße - #DU-Altstadt: Bisher ist mindestens ein Täter flüchtig.



Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen auf Hochtouren. #DU1804 — Polizei NRW DU (@polizei_nrw_du) April 18, 2023

Según las autoridades, el atacante ingresó a la iglesia y abrió fuego contra las personas, el incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas (tiempo local). Los servicios de emergencias llegaron al lugar para atender a las personas que estaban heridas.

Tan solo un día después del tiroteo en la iglesia, un hombre quiso asaltar una farmacia tomando como rehenes a los clientes que se encontraban en el lugar. El presunto secuestrador fue detenido por las autoridades varias horas después del supuesto secuestro de rehes.

