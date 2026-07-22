Irán bajo fuego: ya son 11 noches de ataques de Estados Unidos

Las tensiones en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán siguen en aumento tras los recientes ataques de las fuerzas armadas del país de las barras y las estrellas.

Las respuestas no se han hecho esperar desde Teherán, pues han lanzado represalias contra bases militares que el Ejército de Estados Unidos mantiene a lo largo de la región del conflicto.

Estados Unidos anuncia ataques contra Irán por undécima noche consecutiva

Más allá de buscar ponerle fin al conflicto armado, Estados Unidos confirmó que, por undécima noche consecutiva, inició ataques contra Irán.

De acuerdo al comunicado compartido por el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) en sus redes sociales, el objetivo principal es continuar con debilitamiento de las fuerzas armadas de Irán que, según EUA, amenaza el transporte marítimo comercial que circula día a día en el estrecho de Ormuz.

“Las fuerzas del CENTCOM comenzaron a atacar objetivos militares en Irán a las 19:00 (hora del este) de hoy, por undécima noche consecutiva. Los ataques tienen como objetivo seguir debilitando la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, se lee en el comunicado publicado en la red social X.

Irán responde con amenazas a Estados Unidos

Antes de que el Mando Central de EU (CENTCOM) confirmara la nueva ola de ataques, el Cuartel General Jatam al-Anbiya (PBUH) de Irán lanzó un contundente mensaje contra las operaciones militares que realiza Estados Unidos en su país y en naciones cercanas.

Aunque acusan a Estados Unidos de ser una nación criminal y terrorista, también lanzaron una advertencia contra la unión americana y todos sus aliados en la lucha de Medio Oriente.

"Estados Unidos, el criminal, ha amenazado con atacar los centros nucleares y sensibles de Irán. Se anuncia que si el ejército terrorista de ese país entra en tal fase, todos los intereses de Estados Unidos, sus aliados y partidarios, ese país rebelde y malvado, serán objetivo de un asalto poderoso de las Fuerzas Armadas de Irán", mencionan en el comunicado.

