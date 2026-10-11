VIDEO: ¡A centímetros de la tragedia! hombre escapa de una explosión cerca de Kiev

Un hombre estuvo a punto de quedar en medio de una explosión provocada por el impacto de un aparente dron ruso en una localidad de la región de Kiev, en Ucrania. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes fueron obtenidas por Reuters el jueves 8 de octubre.

La grabación muestra al hombre caminando tranquilamente por una calle de Sviatopetrivske, cerca de una guardería, cuando una fuerte explosión sacude la zona a pocos metros de su recorrido. El estallido lanza escombros y una nube de humo al aire, mientras el hombre logra escapar del impacto directo.

Explosión ocurrió cerca de una guardería

El video de seguridad permite observar cómo el hombre avanza por la calle instantes antes de que se produzca la detonación. La explosión ocurre en las proximidades de la guardería y de un parque infantil, dos espacios cuya afectación fue mencionada posteriormente por las autoridades regionales.

De acuerdo con la información disponible, el gobernador de la región de Kiev afirmó que un ataque ruso dañó la guardería y el área de juegos adyacente en Sviatopetrivske.

¿Cómo se verificaron las imágenes?

La ubicación del incidente se verificó mediante la comparación de edificios, un paso peatonal y el parque infantil visibles en la grabación con imágenes satelitales de la zona.

Por su parte, la fecha se corroboró a partir de la marca de tiempo de las cámaras de seguridad y de la declaración del gobernador regional sobre los daños registrados en la localidad.