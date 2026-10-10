Nuevo reporte médico de Jazlyn, niña que sobrevivió a explosión de pipa en Iztapalapa

La pequeña Jazlyn, de tres años, tuvo un nuevo avance médico tras sobrevivir a la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Su abuela Alicia Matías la protegió el 10 de septiembre de 2025, cuando la pipa explotó y cobró la vida de 32 personas, entre ellas la señora, a quien en redes sociales apodaron la "abuelita heroína".

“Aprendes a sobrevivir a la vida”: Se cumple un año de la explosión de la pipa en la Concordia, Iztapalapa; el dolor, las secuelas y la lucha por salir adelante

Niña fue trasladada a Texas tras explosión; fue reportada grave

Ante la gravedad de las heridas que sufrió, el año pasado fue trasladada a Shriners Hospitals for Children en Texas, Estados Unidos, para ser atendida.

El traslado fue coordinado por la Fundación Michou y Mau, organización dedicada al cuidado de niños con quemaduras, y personal del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en tanto, la menor estuvo acompañada por su madre.

El 21 noviembre de 2025, Jazlyn y su mamá regresaron a México

después de más de dos meses de tratamiento especializado en dicho hospital en Texas al sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 40 por ciento de su cuerpo.

Ambas fueron trasladadas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hasta su hogar en una ambulancia.

¿Cuál es el estado de salud de Jazlyn, niña que sobrevivió a la explosión?

Este 9 de octubre, un año después de los hechos, la Fundación Michou y Mau informó el avance en el estado de salud de la niña.

La fundación dio a conocer que Jazlyn recibió una cirugía de liberación realizada por médicos especialistas del Hospital Shriners para Niños de Galveston, quienes viajaron a México para llevar a cabo la intervención de ella y otros pequeños con secuelas de quemaduras.

Dicha intervención, aseguró, fue exitosa y la niña se encuentra en recuperación bajo supervisión del personal médico y en compañía de su madre.

En tanto, agregó que se continuará brindándole apoyo para asistir a sus consultas de revisión, recibir terapias de rehabilitación y mantener su atención especializada en el Hospital Shriners México.