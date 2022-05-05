Ataque con hacha deja al menos 3 muertos en Israel

Al menos tres personas murieron este jueves en la ciudad Elad, de Israel, tras un supuesto ataque terrorista a puñaladas cuando los israelíes celebraban el día de la independencia. Testigos y socorristas dijeron que los atacantes usaron hachas.

Las autoridades de Israel indicaron que los agresores huyeron de la escena en un vehículo, por lo que establecieron barricadas para tratar de atraparlos.

"En este momento estamos buscando al terrorista. Lo estamos persiguiendo, tenemos un helicóptero con nosotros y estamos bloqueando la carretera para atraparlo".

Por su parte, el alcalde de Elad, Israel, pidió a los ciudadanos durante una entrevista en televisión que permanecieran en sus casas mientras las fuerzas de seguridad continúan trabajando en el área del ataque.

LIVE: View from the scene after at least three people were killed in an attack in the central Israeli city of Elad, health officials said https://t.co/SsESJl1bRt — Reuters (@Reuters) May 5, 2022

En tanto, el servicio de ambulancias Magen David Adom dijo que tres personas murieron y varias más resultaron gravemente heridas por el ataque con hacha en Isarel.

"Estamos hablando de varias escenas del crimen en la ciudad de Elad, lamentablemente tenemos tres personas muertas, tres ciudadanos muertos y varios heridos que llevamos al hospital".

Más temprano el jueves, estallaron nuevamente enfrentamientos entre los palestinos y la policía israelí en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en la Ciudad Vieja de Jerusalén, aunque fueron mucho más limitados que los enfrentamientos que estallaron semanalmente durante el último mes.

Se desata ola de ataques callejeros en Israel

En las últimas semanas se registraron una serie de ataques callejeros árabes en Israel, previó al atentado terrorista de este jueves en el centro de Elad.

De acuerdo con las autoridades en los ataques callejeros, palestinos y miembros de la minoría árabe de Israel mataron a 15 personas, incluidos tres policías y un guardia de seguridad, en ataques en Israel y Cisjordania.

Antelo ataques callejeros, las autoridades de Israel respondieron con redadas de detención en pueblos y aldeas palestinas que a menudo han provocado enfrentamientos y elevaron el número de palestinos asesinados por las fuerzas israelíes desde principios de año a por lo menos 40.

Las víctimas incluyen miembros armados de grupos militantes, asaltantes solitarios y transeúntes.