‘Son eliminados': El contundente mensaje de Donald Trump tras asestar un golpe letal contra los líderes de Irán

El desarrollo de la crisis en Medio Oriente ha dado un giro definitivo este mes de abril de 2026 tras la confirmación oficial de un ataque masivo en Irán, suceso que redefine la geopolítica mundial. A través de un contundente y directo mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente Donald Trump hizo pública la eliminación de líderes militares, un anuncio que sacude los cimientos del régimen y marca el punto más crítico de esta histórica confrontación armada.

El mensaje que sacude al mundo

De acuerdo con la publicación directa del mandatario estadounidense, la reciente ofensiva no tuvo precedentes.

‘Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de forma deficiente e imprudente, son eliminados, junto con muchos otros, con este ataque masivo en Teherán’, sentenció tajantemente Trump.

Estas palabras no solo confirman la magnitud del certero bombardeo sobre la capital iraní, sino que reflejan el cumplimiento implacable de las advertencias que Washington venía lanzando.

Este golpe letal contra las más altas esferas del país representa un jaque mate estratégico en el conflicto Estados Unidos - Irán. La declaración presidencial pone fin a las especulaciones sobre el destino de los altos mandos y consolida la postura de dominio absoluto que la administración norteamericana ha buscado proyectar.

El antecedente: La millonaria cacería del 13 de marzo

Para comprender la magnitud estratégica detrás del ataque masivo en Teherán, es indispensable analizar el contexto de los movimientos de inteligencia previos. Esta ofensiva fue la culminación letal de una agresiva campaña estadounidense que se hizo pública el 13 de marzo de 2026.

Precisamente en esa fecha, el Departamento de Estado activó una recompensa de 10 millones de dólares a través de su programa Rewards for Justice, pidiendo información para ubicar a los líderes de Irán vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán.

La publicación de dicha recompensa dejó claro que Estados Unidos iba detrás de Mojtaba Jameneí, el ministro de Inteligencia Esmail Jatib y otros asesores clave. Pasaron de ofrecer una fortuna por información, a la acción bélica directa.