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Estados Unidos ‘pone precio’ a los líderes de Irán: ofrece recompensa de 10 millones de dólares por información

Estados Unidos activó una recompensa por información sobre líderes de Irán; la lista incluye a figuras del círculo de poder y seguridad del régimen.

Ilustración editorial de geopolítica internacional: un cartel de recompensa estilo inteligencia internacional, siluetas de altos funcionarios iraníes en segundo plano, mapa oscuro de Medio Oriente detrás, líneas de inteligencia y gráficos digitales estilo análisis militar, tonos negro, rojo y amarillo, ambiente tenso y cinematográfico, iluminación dramática, estilo periodismo internacional
EU asegura que estos funcionarios participan en la conducción de distintas áreas del aparato político, militar y de inteligencia que sostiene al régimen iraní | Generada con IA

Escrito por: Viridiana Castillo

Una cifra enorme, un cartel negro y amarillo y una advertencia clara: Estados Unidos está dispuesto a pagar una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre líderes de Irán.

La recompensa apareció en materiales del programa oficial Rewards for Justice, del Departamento de Estado, donde Washington señala a altos funcionarios que, según su postura, están vinculados con la estructura de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Más que una simple campaña informativa, el mensaje forma parte de la presión política y de seguridad que Estados Unidos mantiene contra el régimen iraní, al que acusa de dirigir operaciones y redes de influencia a través de ese poderoso cuerpo militar.

La recompensa de Estados Unidos contra líderes ligados a la Guardia Revolucionaria

De acuerdo con el programa estadounidense Rewards for Justice, la recompensa busca obtener información sobre líderes clave de la Guardia Revolucionaria de Irán y su estructura política y de seguridad.

La Guardia Revolucionaria es uno de los pilares del sistema iraní y ha sido designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera desde 2019.

El programa de recompensas sostiene que estos funcionarios participan en la conducción de distintas áreas del aparato político, militar y de inteligencia que sostiene al régimen iraní.

Estos son los funcionarios de Irán incluidos en la recompensa

El cartel del programa identifica a seis figuras del aparato político y de seguridad iraní.

  • Mojtaba Jamenei: Líder supremo de Irán desde febrero de 2026, tras la muerte de su padre, Alí Jamenei.
  • Alí Asghar Hejazi: Subjefe de gabinete de la oficina del líder supremo.
  • Yahya Rahim Safaví: Asesor militar del líder supremo y excomandante de la Guardia Revolucionaria.
  • Alí Lariyani: Asesor del líder supremo y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
  • Eskandar Momeni: Ministro del Interior de Irán y responsable del aparato de seguridad interna.
  • Esmail Jatib: Ministro de Inteligencia y Seguridad, encargado del sistema de inteligencia del Estado iraní.

Además, la convocatoria menciona otros cuatro cargos sin nombre público: el secretario del Consejo de Defensa, un asesor del líder supremo, el jefe de la oficina militar del líder supremo y el comandante de la Guardia Revolucionaria.

La convocatoria señala que quienes aporten datos útiles podrían recibir una recompensa económica de hasta 10 millones de dólares, además de apoyo para su reubicación.

Desde su creación en 1984, el programa ha pagado millones de dólares por información relacionada con terrorismo y amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.

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