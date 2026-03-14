Estados Unidos ‘pone precio’ a los líderes de Irán: ofrece recompensa de 10 millones de dólares por información

Una cifra enorme, un cartel negro y amarillo y una advertencia clara: Estados Unidos está dispuesto a pagar una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre líderes de Irán.

La recompensa apareció en materiales del programa oficial Rewards for Justice, del Departamento de Estado, donde Washington señala a altos funcionarios que, según su postura, están vinculados con la estructura de la Guardia Revolucionaria de Irán.

"To me, it means very simply that we are in a position of dominance," says @POTUS on "unconditional surrender" by Iran.



"Their navy is gone. Their air force is gone. Most of their military is gone... Just about everything is gone, and you'll see that." pic.twitter.com/I4pyhEs4N9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026

Más que una simple campaña informativa, el mensaje forma parte de la presión política y de seguridad que Estados Unidos mantiene contra el régimen iraní, al que acusa de dirigir operaciones y redes de influencia a través de ese poderoso cuerpo militar.

La recompensa de Estados Unidos contra líderes ligados a la Guardia Revolucionaria

De acuerdo con el programa estadounidense Rewards for Justice, la recompensa busca obtener información sobre líderes clave de la Guardia Revolucionaria de Irán y su estructura política y de seguridad.

La Guardia Revolucionaria es uno de los pilares del sistema iraní y ha sido designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera desde 2019.

El programa de recompensas sostiene que estos funcionarios participan en la conducción de distintas áreas del aparato político, militar y de inteligencia que sostiene al régimen iraní.

Estos son los funcionarios de Irán incluidos en la recompensa

El cartel del programa identifica a seis figuras del aparato político y de seguridad iraní.

$10M reward announced for tips on Iran’s Mojtaba Khamenei. pic.twitter.com/1KNhD7q6qA — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) March 13, 2026

Mojtaba Jamenei Alí Jamenei .

. Alí Asghar Hejazi : Subjefe de gabinete de la oficina del líder supremo.

: Subjefe de gabinete de la oficina del líder supremo. Yahya Rahim Safaví : Asesor militar del líder supremo y excomandante de la Guardia Revolucionaria.

: Asesor militar del líder supremo y excomandante de la Guardia Revolucionaria. Alí Lariyani : Asesor del líder supremo y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

: Asesor del líder supremo y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Eskandar Momeni : Ministro del Interior de Irán y responsable del aparato de seguridad interna.

: Ministro del Interior de Irán y responsable del aparato de seguridad interna. Esmail Jatib: Ministro de Inteligencia y Seguridad, encargado del sistema de inteligencia del Estado iraní.

Además, la convocatoria menciona otros cuatro cargos sin nombre público: el secretario del Consejo de Defensa, un asesor del líder supremo, el jefe de la oficina militar del líder supremo y el comandante de la Guardia Revolucionaria.

La convocatoria señala que quienes aporten datos útiles podrían recibir una recompensa económica de hasta 10 millones de dólares, además de apoyo para su reubicación.

Desde su creación en 1984, el programa ha pagado millones de dólares por información relacionada con terrorismo y amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.