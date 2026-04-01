Donald Trump anuncia el inminente fin de la guerra en Irán: ‘Nos iremos en dos o tres semanas’

En un giro que sacude la geopolítica actual y da un respiro a los mercados globales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas militares de su país podrían poner fin a la guerra en Irán en un plazo máximo de tres semanas.

Desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, el mandatario soltó la noticia que el mundo esperaba, argumentando que los objetivos de la 'Operación Furia Épica' prácticamente se han cumplido.

.@POTUS on concluding Operation Epic Fury: I would say that within two or three weeks... but we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that. pic.twitter.com/tL72kmJxpf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 31, 2026

'Diría que en dos o tres semanas... pero queremos eliminar absolutamente todo lo que tienen. Ahora bien, es posible que lleguemos a un acuerdo antes.', declaró el presidente ante los medios.

Esta declaración representa la postura más clara de la actual administración sobre la intención de frenar un conflicto bélico que, en apenas un mes, ha reconfigurado por completo el mapa de Medio Oriente.

¿Qué pasará con el Estrecho de Ormuz y el petróleo mundial?

Uno de los puntos que más interés genera en la audiencia es el impacto al bolsillo, ya que la guerra ha tenido un efecto dominó en los energéticos, llevando la gasolina a romper la barrera de los 4 dólares por galón en Estados Unidos. El cierre del Estrecho de Ormuz disparó el crudo Brent hasta en un 63% tan solo en el mes de marzo.

A pesar de la crisis energética, Trump dejó fríos a sus aliados al sugerir que Estados Unidos no destinará más recursos a reabrir esta ruta marítima clave. En un mensaje directo en su red social Truth Social, exigió a otras naciones que se encarguen de proteger sus propios buques comerciales: '¡Vayan a buscar su propio petróleo!'.

El presidente insistió en que los países europeos y asiáticos deben aprender a defenderse por sí mismos si quieren transitar por el estrecho.

Un mes de la guerra en Medio Oriente: Irán amenaza, Israel responde y Estados Unidos presiona

Las 5 exigencias de Irán y la mediación de Pakistán

Aunque Trump ve la retirada como un hecho, el panorama diplomático tiene sus propias trabas. El gobierno iraní canalizó su respuesta oficial a través de Pakistán, país que funge como mediador en este conflicto.

Teherán presentó una contrapropuesta de cinco puntos clave: un cese inmediato de las operaciones militares, garantías de no repetición de los ataques por parte de EU e Israel, millonarias compensaciones económicas, la detención total de las hostilidades en todos los frentes (incluyendo el Líbano) y el reconocimiento oficial de la soberanía de Irán sobre el estratégico Estrecho de Ormuz.

Karoline Leavitt confirma mensaje a la Nación en horario estelar

Mientras las piezas del tablero terminan de acomodarse, la Casa Blanca ya prepara el terreno para un anuncio definitivo. Karoline Leavitt, vocera de prensa de la administración Trump, confirmó a través de su cuenta en la red social X que el presidente se dirigirá al país en cadena nacional.

TUNE IN: Tomorrow night at 9PM ET, President Trump will give an Address to the Nation to provide an important update on Iran. — Karoline Leavitt (@PressSec) March 31, 2026

‘Mañana por la noche a las 9:00 p.m. ET, el presidente Trump dará un discurso a la Nación para ofrecer una importante actualización sobre Irán’, publicó la secretaria de prensa.

Este esperado discurso llega en un momento sumamente importante. Previamente, Leavitt ya había delineado ante la prensa los verdaderos cuatro objetivos de esta campaña militar, alejándose de la retórica inicial de un cambio de régimen:



Destruir la industria de misiles iraní, aniquilar su fuerza naval

Neutralizar a sus grupos aliados en la región

Garantizar de forma definitiva que Teherán jamás obtenga armas nucleares.

El mundo entero, y en especial los mercados financieros, estarán paralizados a la espera de las palabras del mandatario estadounidense.