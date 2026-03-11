Propiedades en Europa y millones en bancos extranjeros: La fortuna secreta del ayatolá Mojtaba Jamenei

¿Fortuna oculta? Mientras Irán protagoniza la guerra en Medio Oriente, tambien se enfrenta a tensiones internas, sanciones internacionales y hasta protestas sociales, pero por si esto no fuera suficiente, nuevas investigaciones revelan el presunto patrimonio del ayatolá Mojtaba Jamenei, una de las figuras más influyentes dentro de la cúpula del poder iraní.

De acuerdo con reportes publicados por medios internacionales como Bloomberg y Financial Times, el líder religioso, considerado por analistas como una figura clave dentro del sistema político iraní, estaría vinculado a una fortuna que superaría los 400 millones de euros, misma que está distribuida en propiedades y activos en distintas partes del mundo.

Las revelaciones llegan en un contexto de descontento social dentro de Irán, donde sectores de la población han salido a las calles para protestar por la devaluación de la moneda, el aumento del costo de vida, además de la presión económica derivada de las sanciones internacionales.

¿Qué dicen las investigaciones sobre la fortuna de Mojtaba Jamenei?

Conforma a las investigaciones periodísticas, el patrimonio atribuido a Mojtaba Jamenei incluiría propiedades de lujo y activos financieros en varios países de Europa y Medio Oriente. Entre los bienes de Mojtaba se destacan:

Resorts y propiedades turísticas en España



Centros comerciales y hoteles de lujo en Alemania



Residencias de alto valor en Londres y Dubái



Cuentas bancarias en instituciones financieras suizas.

Las investigaciones sostienen que estos activos habrían sido gestionados a través de redes de empresas, intermediarios y presuntos testaferros, lo que habría permitido evadir algunas de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra el gobierno iraní. Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado públicamente estas acusaciones.

Imagen hecha con IA: La fortuna de Mojtaba Jamenei bajo la lupa: reportes señalan propiedades y activos millonarios en el extranjero|“Gemini IA”

¿Quiénes serían los operadores financieros detrás de estos activos?

Diversos reportes también mencionan al empresario iraní Alí Ansari como una figura cercana a los círculos de poder que podría tener vínculos con estas redes financieras. Ansari es señalado por autoridades occidentales y recientemente sancionado por el gobierno del Reino Unido, acusado de presuntamente financiar a la Fuerza Quds, una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Cabe decir que la Fuerza Quds ya fue designada como organización terrorista por varios países, lo que ha intensificado la presión internacional sobre los círculos de poder en Teherán.

Estados Unidos señala a Irán de financiar el terrorismo en Medio Oriente: Más de mil mdd al año para grupos extremistas

Protestas y crisis económica en Irán

Las revelaciones acerca del supuesto patrimonio del ayatolá Mojtaba Jamenei se producen en medio de un clima de malestar social dentro del país. Organizaciones no gubernamentales y grupos de derechos humanos han documentado protestas en distintas ciudades iraníes, en donde los ciudadanos manifiestan su inconformidad por la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y la devaluación de la moneda nacional.

Algunas estimaciones de organizaciones civiles indican que miles de personas habrían muerto en distintos episodios de represión durante protestas recientes, aunque las cifras varían según las fuentes y continúan siendo motivo de debate internacional.

Más de 500 muertos tras represión de protestas en Irán contra el régimen

El mensaje del gobierno iraní

Frente a las especulaciones, la vocera del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, aseguró que la continuidad del liderazgo de Mojtaba Jamenei representa la permanencia de las políticas del sistema político iraní: “La elección de Su Excelencia, el ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenei, significa que las políticas generales del sistema continuarán y seguiremos avanzando en el fortalecimiento de Irán”, afirmó la funcionaria.

Sin embargo, mientras las investigaciones acerca de las fortunas de la élite iraní generan debate, surge una pregunta inevitable en la arena internacional: ¿cómo impactan estas revelaciones en la percepción global sobre el liderazgo y la situación política de Irán?

