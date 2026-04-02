‘Nuestras fuerzas armadas han logrado victorias abrumadoras': Todo lo que dijo Donald Trump sobre la guerra en Irán en su discurso a la nación

Tras más de cinco semanas de una guerra protagonizada por Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que ha cobrado la vida de al menos tres mil 900 personas de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, el presidente Donald Trump emitió un mensaje que busca redefinir por completo el tablero geopolítico y comercial.

Con su habitual tono desafiante, el mandatario estadounidense declaró que, en apenas cuatro semanas de intervención directa, sus fuerzas armadas han conseguido victorias aplastantes, al grado de asegurar que actualmente ‘la armada de Irán no existe’ y que los principales líderes terroristas del país asiático ya están muertos.

.@POTUS: "Tonight, every American can look forward to a day when we are finally free from the wickedness of Iranian aggression and the specter of nuclear blackmail. Because of the actions we have taken, we are on the cusp of ending Iran's sinister threat to America and the… pic.twitter.com/3tpkpHgmgw — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 2, 2026

El poder de la ‘Operación Furia Épica’

El balance militar expuesto desde Washington destacó dos golpes tácticos que desarticularon a la nación persa. La Operación Furia Épica logró destruir las capacidades militares de Teherán a un nivel tan profundo que, según los cálculos del mandatario, les tomará entre 15 y 20 años recuperarse de esta ofensiva.

A pesar de proyectar una inminente retirada de las tropas de Irán en un lapso estimado de dos a tres semanas, Trump aprovechó los micrófonos para lanzar una dura advertencia al nuevo liderazgo iraní, al que catalogó como ‘menos radical’.

Advirtió que, si no se alcanza un acuerdo diplomático en este breve periodo, la milicia estadounidense seguirá atacando fuertemente objetivos clave de infraestructura, como las instalaciones eléctricas, con la intención literal de llevarlos a ‘la edad de piedra’.

.@POTUS: "Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on-track to complete all of America’s military objectives shortly. We are going to hit them extremely hard over the next two to three weeks... In the meantime, discussions are ongoing." pic.twitter.com/jMbJZtnHUP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 2, 2026

Impacto en los precios de la gasolina y el ultimátum global

Durante el mensaje, el mandatario también abordó el tema económico central del conflicto. Donald Trump proyectó un panorama optimista al prometer que, una vez que termine la disputa bélica, el crucial Estrecho de Ormuz se reabrirá para que Irán pueda vender crudo y reconstruirse, lo que permitirá reanudar el flujo mundial y provocará que los precios de la gasolina bajen.

El presidente presumió además que Estados Unidos pasó de ser un ‘país muerto' a una potencia sin inflación, posicionándose como el principal proveedor mundial de gas y petróleo en la actualidad.

Finalmente, de cara a la salida de sus tropas, la Casa Blanca dejará un vacío de seguridad en el Estrecho de Ormuz. El mensaje para los países que dependen del tránsito petrolero en esa zona fue un ultimátum directo, en el que mencionó explícitamente a potencias como Francia y China: o toman la iniciativa militar para defender su propio petróleo, o tendrán que comprárselo a Estados Unidos.

.@POTUS: To those countries that can’t get fuel, many of which refused to get involved in the decapitation of Iran, I have a suggestion—Number 1, buy oil from the United States. And Number 2, build up some delayed courage, go to the Strait, and just take it. Iran has been,… pic.twitter.com/n7lV2w7qJE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 2, 2026

Además, remarcó que su país es ‘totalmente independiente de Medio Oriente’ y remató asegurando que ya no necesitan los recursos energéticos de la zona y que su presencia militar respondía únicamente a la intención de ayudar a sus aliados.