Se enfrentó al ataque de un pitbull para salvar a una menor; hoy lucha por su vida en Zapopan

Una mujer de 65 años resultó gravemente herida tras intentar proteger a una menor de seis años del ataque de un perro pitbull en la colonia Agua Fría, en Zapopan, Jalisco.

El hecho ocurrió cuando ambas caminaban por un pasillo de la zona y el animal, que presuntamente se encontraba suelto, las atacó de forma repentina; la víctima decidió interponerse para evitar que la niña fuera alcanzada por las mordidas .

La agresión le provocó severas lesiones en brazos, piernas y pecho, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención especializada.

Autoridades informaron que su estado de salud es delicado y existe el riesgo de que pierda una de sus extremidades debido a la gravedad de las heridas.

Intentó proteger a una menor y terminó con lesiones de gravedad

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió sobre un pasillo ubicado en la calle Jesús García. Testigos señalaron que la mujer reaccionó al ver que el perro se dirigía hacia las menores que la acompañaban y decidió enfrentarlo para alejarlas del peligro.

Durante la agresión, el pitbull le provocó heridas de consideración en ambos brazos, una de ellas con daños severos que mantienen bajo observación médica a la paciente, mientras especialistas evalúan las posibilidades de salvar la extremidad afectada.

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Una mujer arriesgó su vida y se encuentra grave luego de proteger a una m3n0r de ser at4cada por un pitbull en las calles de Zapopan. 🐕🚨



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El perro permanece bajo observación mientras investigan el caso

Luego de controlar la situación, personal de Salud Animal del municipio aseguró al perro y lo trasladó a sus instalaciones, donde permanecerá en observación durante al menos diez días como parte del protocolo correspondiente.

Las autoridades también iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades del propietario del animal. Mientras tanto, la mujer continúa hospitalizada y bajo atención médica especializada, en tanto que la menor a la que intentó proteger resultó ilesa gracias a la intervención de su familiar.