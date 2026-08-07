Sujeto habría ordenado que 16 perros atacaran a su hermana con discapacidad en Mexicali, BC

Por el delito de feminicidio, un sujeto identificado como Carlos “N” fue vinculado a proceso por presuntamente ordenar el ataque de una jauría contra su hermana Aída, una mujer con discapacidad auditiva, en Mexicali, Baja California.

El ataque ocurrió el 9 de julio, donde Aida, por las mordeduras, sufrió lesiones que le provocaron la muerte. Casi un mes después, la Fiscalía presentó elementos de prueba suficientes para que el hombre se quede en prisión como medida cautelar.

Mujer muere por el ataque de una jauría en Mexicali

Aquel 9 de julio se recibió un reporte al 911 de una mujer llena de sangre tendida sobre la banqueta en la colonia Nacozari. Minutos más tarde, la Policía Municipal de Mexicali se trasladó a la zona, confirmando que Aída presentaba mordeduras de animal, además de que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar también llegó personal del Centro Municipal de Control Animal (CEMCA) con la intención de controlar a la jauría, sin que en ese momento se relacionara a Carlos en el crimen.

Carlos “N” fue vinculado a proceso con prisión preventiva como medida cautelar.|Fiscalía de Baja California

Aunque en un principio se creyó que Aída, de 54 años, había sido víctima del ataque de perros ferales, más tarde las investigaciones revelaron que los 16 animales pertenecían a su propio hermano.

De acuerdo con la Fiscalía de Baja California, el hombre presuntamente aprovechó la condición de vulnerabilidad de la víctima para ordenar el ataque.

Vinculan a proceso a sujeto por feminicidio en Mexicali

Las investigaciones permitieron establecer que Carlos “N” presuntamente ejercía violencia física y verbal contra su hermana, quien solía recibir amenazas de hacerle daño tanto a ella como a los gatitos que tenía bajo su cuidado.

Aunque las autoridades no han revelado el motivo por el que presuntamente ordenó el ataque, un juez de control determinó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Hasta el momento no se ha informado qué fue de la jauría ni si podrán ser dados en adopción, debido a las condiciones en las que fueron criados y utilizados.

