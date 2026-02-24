Familia dejó encerrados a dos perros pitbull en CDMX; niño de 4 años fue mordido en la cara

Momentos de angustia se vivieron en la colonia Lomas de Plateros, perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que un niño de apenas cuatro años de edad fuera atacado por un perro de la raza Pitbull dentro de su propio domicilio.

El incidente, que dejó al menor con heridas de consideración en el rostro, movilizó a los cuerpos de emergencia y a personal especializado en manejo animal de la capital.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Francisco de P. Miranda y Circuito, donde operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente emitieron una alerta sobre una persona lesionada por mordedura de can, lo que derivó en una rápida respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

El ataque en Lomas de Plateros: Un menor herido de gravedad

Al llegar al sitio, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 34 años de edad, quien se identificó como la madre del pequeño. Con evidente desesperación, la mujer relató que su mascota, un perro Pitbull, había mordido al niño en el rostro. Debido a la profundidad de la herida, el menor presentaba un sangrado abundante que requería atención quirúrgica inmediata.

Ante la urgencia y la gravedad del diagnóstico preliminar, los efectivos de la SSC tomaron la decisión de priorizar el traslado del niño. En un video difundido en redes sociales, se observa a los oficiales coordinando el movimiento para llevar al menor a un hospital cercano, donde fue ingresado de emergencia con el diagnóstico de mordedura de perro en rostro.

Actualmente, el pequeño se encuentra bajo tratamiento médico especializado para evaluar el alcance de los daños en su tejido facial.

Intervención de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) para rescatar perros pitbull

La situación en el domicilio no terminó con el traslado del niño. Los policías reportaron que dentro de la vivienda se encontraban más caninos encerrados, los cuales presentaban un comportamiento defensivo y no permitían el acceso total a la propiedad. Por este motivo, se solicitó la intervención de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).

Tras el incidente y ante el riesgo que representaba la permanencia de los animales en el entorno familiar, la madre del menor decidió hacer entrega voluntaria de los dos perros que se encontraban en la vivienda. Los oficiales de la BVA aplicaron los protocolos de contención y realizaron lo siguiente:



Los caninos fueron colocados en transportadoras especiales para su manejo seguro. Traslado: Fueron llevados a las instalaciones de la BVA en la alcaldía Xochimilco .

Un equipo de médicos veterinarios zootecnistas realizará una evaluación física y conductual de los ejemplares. Destino final: Una vez que se determine su estado de salud y temperamento, los perros serán puestos en un programa de adopción responsable.

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de seguridad cuando hay menores de edad conviviendo con razas de alta energía y a evitar mantener a los animales en condiciones de encierro prolongado, lo cual puede detonar conductas agresivas.

