2026, un año de ataques en escuelas: los casos que han sacudido a México

¡No ocurrió una sola vez! A lo largo de 2026, distintas escuelas de México han quedado en medio de agresiones que cambiaron por completo una jornada de clases: estudiantes atacados, maestros asesinados, alumnos heridos y familias llegando a los planteles sin saber exactamente qué había ocurrido.

El caso más reciente ocurrió este 1 de octubre en Torreón, Coahuila. Una secundaria terminó convertida en escenario de una agresión que dejó a una integrante del personal directivo muerta y a tres personas lesionadas. Dos exalumnos fueron detenidos como presuntos responsables.

Ataque en secundaria de Torreón deja una mujer muerta y varios heridos

Durante la mañana, dos jóvenes de 18 años, hermanos y exalumnos de la Secundaria General número 13, irrumpieron en el plantel ubicado en el ejido La Unión.

Una subdirectora murió y entre los lesionados hay dos estudiantes, uno de ellos reportado como grave. Aunque inicialmente se habló de posibles detonaciones, la Fiscalía de Coahuila señaló que, hasta ese momento, se descartaba el uso de armas de fuego.

En el lugar fueron reportados machetes, cuchillos, petardos y posibles artefactos explosivos. La autoridad aún no había determinado oficialmente qué armas fueron utilizadas.

De Michoacán a Durango: agresiones dentro de las aulas

El 24 de marzo, un estudiante de 15 años ingresó a la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un fusil y atacó a dos maestras.

María del Rosario Sagrero y Tatiana Bedolla murieron dentro del plantel. El menor fue detenido y el caso quedó bajo el sistema de justicia para adolescentes.

Semanas después, el 16 de abril, una estudiante de 13 años fue atacada con un arma blanca durante el receso en una secundaria de Gómez Palacio, Durango. La víctima sufrió varias heridas y la Fiscalía tomó conocimiento del caso.

Otros ataques que marcaron 2026

La violencia también alcanzó otros espacios educativos. El 11 de febrero, una estudiante de 19 años fue atacada con un arma blanca dentro del gimnasio de una universidad privada de Ixtlahuaca, Estado de México.

El 9 de marzo, un niño de seis años murió tras recibir un disparo afuera de una primaria en Apodaca, Nuevo León. Viajaba con familiares cuando un hombre armado atacó la camioneta.

Y apenas el 30 de septiembre, un menor fue detenido en Querétaro luego de agredir con arma blanca a cuatro compañeros y una prefecta que intentó intervenir.