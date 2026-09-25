¿Sufres de ansiedad? Estas son las alertas que no debes ignorar tras un ataque de pánico

La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo, pero cuando aparece de forma excesiva puede convertirse en un problema que afecta la vida cotidiana. Durante una entrevista, la psicóloga Marina Mammoliti explicó cuáles son algunas de las señales de alerta, entre ellas taquicardia, sudoración, temblores, presión y hormigueo.

Mammoliti, autora de “Frená tu cabeza”, habló también desde su propia experiencia con los ataques de pánico y destacó la importancia de aprender a reconocer lo que ocurre en el cuerpo para actuar ante un episodio de ansiedad. Su libro parte precisamente de su experiencia personal y de los años que lleva acompañando a pacientes con trastornos de ansiedad.