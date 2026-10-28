Revelan modus operandi en caso de perros envenenados en Parque España: cifra de animales muertos sube

La cifra de perros envenenados que murieron tras estar en el Parque España, en la colonia Condesa, Ciudad de México (CDMX), subió, de acuerdo con el reporte de las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se localiza este concurrido lugar.

El caso alertó a los vecinos de la zona y conforme han avanzado las investigaciones, se ha descubierto cómo fue que los animales murieron luego de andar por este sitio.

Aumenta cifra de perros muertos por veneno en Parque España

La alcaldía confirmó que ya son tres los perros que perdieron la vida por presunta intoxicación en el Parque España, mientras que otros permanecen hospitalizados.

Al darse a conocer la situación, personal de la demarcación inició este miércoles una jornada de limpieza en el Parque España, el Jardín Pushkin y la Plaza Río de Janeiro, por instrucciones de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

La alcaldesa dio a conocer que ayer se tenía el reporte de dos perritos que perdieron la vida y otros cuatro resultaron afectados y estavban delicados.

“Tres perritos perdieron la vida. No son cifras, son vidas. Y merecen justicia”, señaló la alcaldesa, quien también pidió a la ciudadanía compartir cualquier información o imágenes que puedan contribuir a las investigaciones.

Desde muy temprano estamos en las calles. No vamos a permitir que el Parque España se convierta en un lugar de peligro para nuestros animales. Tras los terribles hechos de ayer, en los que dos perritos perdieron la vida y otros cuatro resultaron afectados, desplegamos a todo nuestro equipo para realizar una limpieza profunda del área canina y recuperar las condiciones de seguridad del espacio. Seguimos exigiendo a la Fiscalía una investigación a fondo para encontrar y sancionar a los responsables. — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 28, 2026

Confirman veneno en pedazos de longaniza en el Parque España

La situación fue dada a conocer este martes 27 de octubre, cuando desde una clínica veterinaria ubicada en la calle Pachuca, se reportó al 911 que varios perros recibían atención médica después de presentar malestares mientras paseaban por el parque.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, hasta ayer se contaba con información de que dos de los animales fallecieron por una posible intoxicación.

La forma en cómo perdieron la vida fue después de que alguien escondió un trozo de longaniza que contenía una píldora azul, en el cual estaría el veneno y eso habría provocado los casos de envenenamiento de perros de compañía.

Los reportes de los propietarios indicaban que sus mascotas presuntamente habrían ingerido alguna sustancia tóxica mientras paseaban en las inmediaciones del Parque España, en la misma demarcación.

"Es lamentable esta situación en donde una persona viene a envenenar a perritos que forman parte de nuestras familias, es evidente que esto fue premedetidado. Son cápsulas que se hicieron y se rodearon de carne, es un objeto que hizo alguien para matar a nuestros animales", dio a conocer la alcaldesa a Azteca Noticias.

🐾 Envenenan a 5 perros en el Parque España, en la CDMX. Dos murieron y tres más se reportan delicados, informó la alcaldesa de Cuauhtémoc, @AlessandraRdlv En el lugar fue localizado un pedazo de aparente carne con una cápsula azul, que presuntamente estaría relacionada con el envenenamiento. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

Investigan muerte de perros por veneno en Parque España

Ante ello se inició una carpeta de investigación por el delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos, pero no hay personas detenidas.

se analizan las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona para obtener información que contribuya a la investigación.

