La historia de “Sersha” y “Guaya": dos perras en CDMX víctimas de agresión sexual; sujeto dijo que no las obligó

Al sur de la Ciudad de México (CDMX) se cometió algo inesperado para Renata. Lo que sería una tarde de convivencia cambió cuando vio por una cámara de seguridad cómo un hombre sostenía prácticas sexuales con sus dos perras: "Sersha" y "Guaya".

La imagen la arrebató de lo que estaba haciendo. Tomó su automóvil y condujo hasta el domicilio de su mamá en la alcaldía Coyoacán, donde ambas perras habrían sufrido agresión sexual por parte del sujeto, quien era pareja de la señora.

Hasta el momento este sujeto no ha sido llamado a declarar por lo ocurrido a pesar de existir una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia, la cual se integró por delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos causándole lesiones sin poner en peligro la vida del animal, según consta en la denuncia.

Cámara de casa grabó agresión sexual a perras en Coyoacán

Aunque ocurrió el 8 de febrero de 2026, Renata alzó la voz por sus perras recientemente debido a que su mamá se puso mala y su estado de salud cayó, por lo que esperó a que la mujer estuviera mejor.

Azteca Noticias conversó con la joven, quien relató que el día de los hechos ella estaba en un lugar conviviendo con unos amigos y al entrar al sanitario, revisó su celular para ver a través del sistema de cámaras de la casa, cómo estaban sus perras.

En un instante todo cambió ante la horrorosa escena que presenció en la sala de la casa de su mamá, pues la cámara grabó una escena desgarradora.

"Se me revolvió el estómago horrible, inmediatamente le marqué a mi mamá, porque eso había sido minutos antes de que yo lo viera", relató Renata.

Presunto agresor de perritas dijo que no las obligó

Renata conoce al presunto agresor desde hace 19 años, cuando ella tenía 10. Años después su mamá y él se hicieron pareja, pero la joven se mudó a otro edificio cerca.

Ese día las perras se quedaron en casa de la mamá de Renata porque ella tenía un compromiso con unos amigos para ver un partido de futbol americano.

Al llegar y ver al sujeto, Renata le dijo que "estaba enfermo, que esto no era humano" y él le pidió que se calmara e incluso argumentó diciendo: "yo no las obligué".

"Le dije eres una persona muy irracional, y la verdad ni quiero llamarte persona porque esto no lo haría una persona. Le dije eres un monstruo, mi mamá obviamente también le dijo cosas", contó Renata.

¿Qué pasó con el presunto agresor de "Sersha" y "Guaya"?

El sujeto desapareció hace unos tres meses aproximadamente al ser señalado como el presunto agresor sexual de "Sersha" y "Guaya".

Ahora Renata espera de que se haga justicia para ambas perritas, a quienes adoptó: una hace 6 años y medio y otra hace 1 año y medio.

Ambas se encuentran bien, dijo, luego de estar "incómodas, raras y tal vez como tristes", recuerda.