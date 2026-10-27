Les pusieron cápsulas con carne: confirman cuántos perros murieron envenedados en Parque España, CDMX

Perros que estaban en el Parque España en la Ciudad de México (CDMX) perdieron la vida y los hechos apuntan a un caso de envenenamiento, tras el cual algunos fallecieron y otros lograron ser salvados.

Las autoridades informaron este martes 27 de ocutbre de 2026 sobre lo que encontraron y confirmaron que algunas de las mascotas que se encontraban en el lugar murieron.

¿Qué pasó en el Parqure España en CDMX con los perros?

Todo comenzó cuando una persona encargada de una clínica veterinaria ubicada en la calle Pachuca, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, alertó sobre varios posibles casos de envenenamiento de perros de compañía.

De acuerdo con los reportes de los propietarios, sus mascotas presuntamente habrían ingerido alguna sustancia tóxica mientras paseaban en las inmediaciones del Parque España.

Confirman que dos perros murieron y tres están delicados

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo De la Vega, condenó el envenenamiento de 5 perros en el parque España.

La funcionaria acudió al lugar tras las denuncias por envenenamiento de perros en este espacio e informó que dos de ellos perdieron la vida y los otros tres se encuentran delicados.

La alcaldesa mostró un pedazo de aparente carne que envolvía una especie de cápsula azul que, presuntamente, sería la causa del envenenamiento de los perros.

En el lugar fueron localizados seis cebos envenenados en distintos puntos del parque, informó la alcaldía.

"Es lamentable esta situación en donde una persona viene a envenenar a perritos que forman parte de nuestras familias, es evidente que esto fue premedetidado. Son cápsulas que se hicieron y se rodearon de carne, es un objeto que hizo alguien para matar a nuestros animales", dio a conocer la alcaldesa a Azteca Noticias.

🐾 Envenenan a 5 perros en el Parque España, en la CDMX. Dos murieron y tres más se reportan delicados, informó la alcaldesa de Cuauhtémoc, @AlessandraRdlv En el lugar fue localizado un pedazo de aparente carne con una cápsula azul, que presuntamente estaría relacionada con el envenenamiento. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

Investigan caso de perros envenedados en Parque España

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la

Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y de la alcaldía, llegaron al lugar para supervisar lo que había pasado.

Las autoridades comenzaron realizar recorridos preventivos y brindar orientación a los ciudadanos sobre las medidas de protección para sus animales de compañía.

Tras lo ocurrido, la policía capitalina analiza los videos de las cámaras de vigilancia que se encuentran en la zona para realizar las investigaciones correspondientes.

Alessandra Rojo de la Vega exigió justicia y que la Fiscalía General de Justicia investigue el caso. La alcaldía aseguró que acompañará a las personas afectadas con personal y asesoría jurídica para presentar las denuncias correspondientes ante la fiscalía capitalina y dar seguimiento a las investigaciones.

