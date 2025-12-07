La temporada de vacaciones llegó y, mientras miles de familias preparan maletas, los delincuentes también aprovechan estos días para cometer robos a casa habitación.

Alan es una de las tantas víctimas de este delito: en cuestión de minutos, sujetos entraron a su casa y lo despojaron de su dinero y varios electrodomésticos.

¿Por qué aumentan los robos a casa habitación en vacaciones?

La razón principal es simple: las casas vacías atraen a los delincuentes. Al saber que miles de familias salen de viaje en diciembre, Semana Santa o puentes largos, los ladrones detectan colonias y viviendas donde pueden entrar sin riesgo.

Muchas veces lo único que necesitan es observarlas por unos días: cortinas cerradas, buzón lleno, luces apagadas y publicaciones en redes sociales contando cada paso del viaje.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, de enero a octubre de este año los estados con mayor incidencia de robo a casa habitación sin violencia fueron en el Estado de México, Guanajuato y Ciudad de México, entidades donde la modalidad es rápida, silenciosa y, en muchos casos, sin que los vecinos lo noten.

¿Qué recomiendan los expertos para proteger tu casa al salir de viaje?

Los especialistas en seguridad coinciden en que pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. David Aguilar, experto en prevención del delito, explica que asegurar puertas y ventanas es apenas el primer paso:

“En la medida que yo tenga más de una chapa en la puerta, chapas de seguridad y si puedo tener una puerta de seguridad, excelente; sería mil veces mejor”.

Además de reforzar accesos, los expertos sugieren instalar alarmas, sensores de movimiento o cámaras que envíen alertas al celular. Hoy existen opciones económicas que pueden ayudar a disuadir a cualquier intruso.

Uno de los errores más comunes es anunciar en redes sociales cuándo se sale de viaje, a dónde se va y cuánto tiempo se estará fuera. Aguilar señala que esto facilita el trabajo de los delincuentes:

“Nos da por reportar todo: me voy de vacaciones, voy a ir tal fecha, ya llegué… y el delincuente simplemente nos va monitoreando”.

¿Cómo evitar ser víctima de robos a casa habitación?