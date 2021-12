Consejos para evitar robos en casa al salir de vacaciones en diciembre

En diciembre, muchas personas deciden salir de vacaciones; pero en este mismo mes, existe un repunte en los casos de robos en casa, por lo que se debe estar prevenido para evitar ser víctima de este delito.

Estas vacaciones de Navidad y Año Nuevo se espera que haya un incremento de fiestas, celebraciones y viajes familiares, ya que 27 entidades del país, al igual que la Ciudad de México (CDMX) se encuentran en semáforo verde este diciembre.

Según la Fiscalía del Estado de Jalisco, los delincuentes vigilan y registran las ausencias en la casa de sus víctimas, ya que estudian la rutina de la familia para cometer los robos al hogar.

Sin embargo, los criminales tienen tres factores en su contra para cometer este delito: el tiempo, el ruido y las precauciones que sus víctimas adopten, por lo que depende de la familia prevenir los robos en casa.

A continuación te mencionamos algunos consejos más relevantes para evitar los robos en casa al salir de vacaciones este diceimbre:

Pexels

Medidas de seguridad para evitar robos en casa en vacaciones

La Fiscalía de Jalisco recomienda que antes de salir de vacaciones de diciembre, la familia asegure y refuerce todos los accesos de su hogar como: tragaluces, ventanas, puertas individuales de estacionamiento y bardas para evitar ser víctimas de los robos en casa.

Otro de los consejos, es realizar redes vecinales, la familia debe apoyarse de sus vecinos para que vigilen su casa y recojan el periódico, la correspondencia y los promocionales mientras están de vacaciones.

La autoridad resaltó que en caso de salir de vacaciones por un tiempo prolongado, se debe evitar anunciar que estarán ausentes, y no decirlo ante personas desconocidas, así como no dejar recados en lugares visibles diciendo que no están en casa .

También explicó que las personas no deben dejar grandes cantidades de dinero u objetos de gran valor en su hogar, ya que esto se debe guardar en instituciones especializadas para así evitar ser víctimas de robos en casa.

Además, deberán agilizar la entrada a su hogar llevando en la mano la llave y abriendo la puerta con rapidez, y al entrar o salir, aunque sea unos instantes, deben cerrar perfectamente todos los accesos para que no haya robos en casa.